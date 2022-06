Jessica Selassié “bacia” Alessandro Basciano, Sophie Codegoni sbotta e lumilia

In queste ore sul web è in atto una guerriglia social tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Il motivo del contendere è, ancora una volta, Alessandro Basciano. Le due ragazze sono state già in competizione durante la loro partecipazione al GF Vip, in quanto erano interessate allo stesso uomo.

A distanza di un bel po’ di tempo, le due protagoniste sono tornate sul piede di guerra. Sul web, infatti, e circolata una foto in cui è immortalato un quasi bacio tra la principessa e Alessandro. Sophie, chiaramente, non è rimasta in silenzio ed ha replicato umiliando la sua ex compagna d’avventura.

La storia del bacio tra Jessica e Alessandro

Tra Jessica Selassié e Sophie Codegoni sono volati coltelli attraverso i social. Tutto è nato nel momento in cui una pagina Instagram fan della principessa e di Alessandro Basciano ha pubblicato una foto compromettente. Nello scatto in questione si vedono i due ragazzi intenti a scambiarsi quasi un bacio mentre erano nella casa del GF Vip. Al di sotto di tale immagine, i fan di Jessica e di Sophie hanno cominciato a scontrarsi duramente.

I primi hanno difeso la loro beniamina alludendo al fatto che Alessandro provasse un interesse per lei. I secondi, invece, hanno accusato la vincitrice della sesta edizione del reality show di essere solo un’illusa a credere di avere una chance con Basciano. Ad ogni modo, a mettere bocca sulla faccenda è stata anche l’ex tronista di Uomini e Donne.

La reazione si Sophie Codegoni

Dopo la diffusione dello scatto inerente il quasi bacio tra Alessandro Basciano e Jessica Selassié, infatti, è intervenuta Sophie Codegoni. La ragazza ha pubblicato una foto con un vero bacio dato al suo compagno. Questo, chiaramente, ha fatto insorgere i commenti dei fan della principessa. Dinanzi questi nuovi ed ennesimi attacchi, dunque, Sophie ha voluto dare il colpo di grazia alla sua interlocutrice virtuale.

Nello specifico, infatti, la giovane ha dato della “pagliaccia” alla principessa. Quest’ultima, infatti, sarebbe ridicola a fantasticare su di un bacio che, in realtà, non c’è mai stato e mai ci sarà. Se l’ex volto di Uomini e Donne si è voluta “sporcare le mani” entrando nel merito della faccenda, lo stesso non può dirsi per Jessica. Quest’ultima, infatti, si è trincerata dietro un rigido silenzio non proferendo parola a riguardo.