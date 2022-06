Lorenzo Riccardi spaventato per il parto di Claudia Dionigi: la decisione inattesa (FOTO)

In queste ore, Lorenzo Riccardi ha risposto alle domande dei fan inerenti la gravidanza di Claudia Dionigi e anche il parto. I due hanno annunciato di essere in dolce attesa la scorsa settimana e da quel momento in poi stanno esternando tutti i loro pensieri ai numerosi fan che li seguono e stanno sognando con loro.

Aspettare un figlio è una cosa meravigliosa, tuttavia, i due ragazzi hanno anche tante paure. Lorenzo, ad esempio, ne ha esternate alcune che lo hanno spinto anche a prendere una dura decisione.

La decisione di Lorenzo Riccardi sul parto

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi saranno presto genitori. Il parto è previsto per il prossimo 21 dicembre, tuttavia, bisognerà attendere per vedere se quella sarà davvero la nascita di loro figlio. Nel frattempo, i due si stanno preparando al meglio per accogliere questa lieta novella. Ebbene, stando a quanto rivelato da Lorenzo, pare che il giovane abbia tantissime paure.

In questo periodo, infatti, si sta informando sul parto e su quello che attende la sua compagna. Solo nel guardare dei video Riccardi è terrorizzato. Proprio per tale ragione, ha preso un’importante decisione che riguarda il parto. Nello specifico, il ragazzo ha detto che non assisterà al parto in quanto è certo di sentirsi male. Lorenzo, dunque, non accompagnerà Claudia in questo momento così emozionante come spesso fanno altri uomini, ma questo non è tutto.

Le altre confessioni dell’ex tronista di Uomini e Donne sulla gravidanza di Claudia

Nel corso del botta e risposta con i fan, infatti, Lorenzo Riccardo ha parlato anche di altro oltre al parto. Nello specifico, ha detto di provare delle emozioni contrastanti. Da un lato è felicissimo in quanto diventare padre è la cosa migliore che possa succedere ad un uomo. In secondo luogo, però, è anche terrorizzato al pensiero di non essere all’altezza di fare il genitore, in quanto per entrambi è la prima volta.

L’ex tronista di Uomini e Donne, poi, ha svelato anche un suo desiderio. Il giovane, infatti, vorrebbe tanto si trattasse di un maschietto. In particolare, ha specificato dicendo di volere un ometto che gli distrugga tutta casa. Tra i progetti dei due ragazzi, poi, vi è anche un trasferimento a New York. I due, infatti, pare che dal prossimo autunno cambieranno continente per seguire alcuni progetti. Non ci resta che attendere per vedere quali altre novità hanno in cantiere.