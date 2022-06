Oroscopo del 29 giugno 2022: novità in amore per Vergine, Pesci sottotono

Periodo intrigante per quanto riguarda i Bilancia. L’Oroscopo del 29 giugno, poi, invita i Leone ad essere un po’ più intraprendenti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La Luna contraria potrebbe mandare in fumo alcuni progetti a cui stavate lavorando. Cercate di mantenere la calma e di non lasciare che siano gli altri a prendere le decisioni al vostro posto.

Toro. Giornata intrigante secondo l’oroscopo del 29 giugno 2022. Impegnatevi di più allo scopo di realizzare dei progetti che avete in mente. Dal punto di vista delle relazioni, invece, siate più aperti.

Gemelli. Interessanti risvolti sul fronte della passione. Siete molto favoriti sotto questo punto di vista, soprattutto in questi ultimi giorni del mese di giugno. L’estate si prospetta rovente per voi.

Cancro. Il mese che sta per cominciare sarà molto proficuo per voi. Non siate troppo rigidi e intransigenti. Dal punto di vista dei rapporti interpersonali, invece, è il caso di allargare di più i vostri orizzonti.

Leone. In amore dovete essere voi a prendere l’iniziativa. Non permettete a nessuno di prendere le decisioni al vostro posto. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, occhi ben aperti sui nuovi progetti.

Vergine. Novità in arrivo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Mettetevi in gioco più che potete e non abbiate paura di osare. Se state aspettando il principe azzurro, nel frattempo accontentatevi del pirata.

Previsioni astrali 29 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. on siete molto loquaci in questo periodo. Allo stesso tempo, però, cercate di non perdere alcune occasioni importanti. Soprattutto in amore potrebbe cominciare per voi un periodo degno di nota.

Scorpione. Certezze e stabilità sono cose di cui necessitate costantemente. Cercate di non essere troppo rigidi con voi stessi e apritevi anche a nuovi orizzonti e ad esperienze diverse dal solito. L’Oroscopo del 29 giugno vi spinge a osare.

Sagittario. Scappate da tutto quello che somiglia vagamente alla routine. Cercate di mettere da parte l’orgoglio in amore. Ricordate che ogni lasciata è persa, quindi, siate scaltri.

Capricorno. Oggi vi sentite come un fiume in piena. Ci sono tante cose da fare e voi non avete la minima idea di come fare per destreggiarvi tra mille impegni. Buon momento per quanto riguarda le coppie stabili.

Acquario. Giornata interessante sul fronte del lavoro. Se state aspettando delle risposte, esse potrebbero arrivare quanto prima. Dal punto di vista sentimentale, invece, è meglio non tirare troppo la corda.

Pesci. Non vi sentite esattamente al top della vostra forma fisica. Cercate di rimettervi in sesto e di non sforzarvi troppo. In ambito sentimentale è importante avere le idee chiare.