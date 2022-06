Dall’Isola dei Famosi al GF Vip? Ex naufraga dà due di picche a Signorini

Il passaggio da un reality show ad un altro è, ormai, cosa comune al giorno d’oggi. In queste ore, infatti, è trapelata la notizia secondo cui un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sia stata contattata per prendere parte al GF Vip.

La persona in questione, che ha rilasciato un’intervista a Super Guida Tv, però, ha rivelato di aver rinunciato al reality show di Alfonso Signorini. Vediamo di chi si tratta innanzitutto e quali sono i motivi celati dietro questa decisione.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che ha rifiutato il GF Vip: ecco perché

A quanto pare, un’ex concorrente dell’Isola dei Famosi avrebbe rifiutato di prendere parte al GF Vip. La persona in questione è Pamela Petrarolo. L’ex di Non è la Rai ha rilasciato un’intervista in cui ha sviscerato nel dettaglio alcuni temi legati alla sua vita professionale. Nello specifico, ha detto che prima di prendere parte all’avventuroso programma di Canale 5, le fu offerta la possibilità di partecipare al GF Vip.

In quell’occasione, però, aveva partorito da 4 mesi, pertanto, non si sentiva all’altezza di cimentarsi in questo genere di esperienza. Successivamente, poi, è arrivata la proposta per partecipare alla trasmissione condotta da Ilary Blasi e l’ha colta al volo. Grazie ad essa, infatti, Pamela è tornata alla ribalta nel mondo dello spettacolo, che ormai l’aveva dimenticata da un bel po’ di tempo.

Il sogno di Pamela e la bagarre Bruganelli-De Lellis

Ad oggi, però, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non sa se accetterebbe di partecipare anche al GF Vip. Per ora non è arrivata nessuna conferma ufficiale, pertanto, non ci resta che attendere per vedere come andranno le cose. Se sul reality show di Alfonso Signorini Pamela è stata piuttosto vaga, però, lo stesso non può dirsi per un altro genere di programma.

La donna, infatti, ha ammesso di avere un grande sogno nel cassetto, ovvero, quello di partecipare a Tale e Quale Show. In particolare, desidererebbe tantissimo mettere in mostra le sue doti da showgirl ma, almeno per il momento, Carlo Conti non le ha fatto nessuna proposta ufficiale. Restando sempre in tema di GF Vip, in queste ore è in atto una bagarre sui social in merito agli opinionisti. Sembrava, infatti, che Sonia Bruganelli fosse stata la seconda scelta dopo il rifiuto di Giulia De Lellis. A chiarire la faccenda, però, è stato Alfonso Signorini, il quale ha chiarito di non aver mai contattato l’influencer.