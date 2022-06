Bicicletta, che passione: crescono ancora gli appassionati di ciclismo

Cresce ancora in Italia il mercato della bicicletta, tradizionale ma anche elettrica, la quale ha appunto dato nuovo slancio a un mercato che era comunque in crescita. Tutti sembrano aver riscoperto la passione per le due ruote e il piacere di spostarsi in modo diverso, sostenibile. Che si tratti di biciclette classiche o a pedalata assistita, è evidente che nessuno può più farne a meno.

Sul portale di BIKE24 si può ordinare subito una nuova bicicletta già disponibile in stock senza dimenticare tutti gli accessori necessari per affrontare ogni tipo di tracciato, partendo da quelli in città fino a quelli sterrati nel bosco.

Un modo ecocompatibile di spostarsi

Spostarsi in modo ecocompatibile è uno dei motivi principali per cui oggi moltissime persone preferiscono la bicicletta ad altri mezzi di trasporto privato. Le due ruote sono green perché non inquinano e non emettono pericolosi gas per l’ambiente. Chi ha a cuore le tematiche ambientali e intende adottare uno stile di vita più eco sostenibile, non deve far altro che tirare fuori la bicicletta! Nelle città che cercano di esser sempre più a misura d’uomo per diventare più vivibili e meno inquinate, si ingrandiscono le ztl dove è possibile transitare solo a piedi o in bici appunto.

Risparmiare pedalando

Inoltre, in un periodo in cui benzina e gasolio toccano prezzi record, pedalare diventa anche economico. Meglio spostarsi in bicicletta che prendere l’automobile, il cui pieno ha un costo non indifferente sul bilancio famigliare alla fine del mese. Si conta che si può risparmiare davvero moltissimo l’anno preferendo la bicicletta soprattutto per i piccoli spostamenti quotidiani, compreso il tragitto casa – lavoro. Inoltre, con la bici non si deve pagare il parcheggio, la cui incessante ricerca è capace di far venire i cinque minuti anche a un placido monaco buddista.

Il fenomeno del cicloturismo

La bicicletta però non rappresenta solo un modo per spostarsi e muoversi in città e fuori; infatti, è un mezzo perfetto per il tempo libero. Con la bicicletta si possono organizzare escursioni e tour turistici. Al giorno d’oggi, stanno crescendo le offerte turistiche destinate proprio ai ciclisti. Quello del cicloturismo è un settore in grande fermento e crescita, soprattutto grazie alle e-bike con pedalata assistita che hanno reso possibile per tutti arrivare in sella anche sui passi montani senza fatica. Sempre più aziende locali per il turismo studiano e offrono pacchetti per il cicloturista. Può trattarsi di un’escursione giornaliera oppure di un vero e proprio viaggio sulle due ruote di cui sono maestri i popoli nordici, tedeschi in primis che da decenni raggiungono il Belpaese pedalando.

Pedalare per tenersi in forma

Tenersi in forma pedalando: è un modo divertente di fare sport. Secondo gli esperti, per adottare uno stile di vita sano, bastano circa 30 minuti di attività fisica al giorno e allora perché non usare di più la bicicletta? È sicuramente questo il ragionamento che hanno già fatto moltissimi. Pedalare e andare in bicicletta consente di bruciare molte calorie e tonificare soprattutto i muscoli delle gambe e dei glutei.