Oroscopo 30 giugno 2022: Ariete giù di corda, Bilancia più determinati

Secondo l’oroscopo del 30 giugno i nati sotto il segno della Vergine amano avere tutto sotto controllo. I Bilancia devono buttarsi un po’ di più, mentre i Cancro sono determinati

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo momento siete un po’ giù di corda. Dal punto di vista sentimentale non ve la state passando molto bene, tuttavia, è importante non perdersi d’animo. Lottare sempre fino in fondo.

Toro. In amore vi sentite un po’ confusi, pertanto, potreste essere spinti a prendere delle decisioni inaspettate. In ambito professionale, invece, è il tempo di far valere la vostra posizione.

Gemelli. L’oroscopo del giorno 30 giugno vi invita a non perdere la concentrazione. Anche se le cose non dovessero andare esattamente nel modo sperato, ricordate che c’è sempre chi sta peggio.

Cancro. In amore avete bisogno di certezze. Se state lavorando ad un nuovo progetto professionale, presto potreste ricevere delle belle soddisfazioni. Cercate di non darci per vinti e di seguire sempre il vostro cuore.

Leone. Marte dissonante potrebbe portare qualche piccolo problema. Questo non è il momento di concentrarsi sulle cose manuali, in quando il rischio di incidenti è alto.siate un po’ più teorici.

Vergine. Di solito amate programmare il vostro futuro e cimentarvi in cose che già conoscete. Non siete appassionati delle novità e, soprattutto, delle sorprese. In certi casi, però, bisogna cambiare rotta.

Previsioni da Bilancia a Pesci 30 giugno

Bilancia. Buttatevi di più nelle cose e nelle nuove esperienze. Allegate i vostri orizzonti e, soprattutto, la cerchia di amicizie. Non siate troppo irriverenti sul lavoro o potreste fare innervosire qualcuno.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo de 30 giugno vi invitano ad essere cauti. Questo non è il momento di osare o di cimentarvi in cose troppo lontane da vostro io. Meglio seguire vie che già conoscete.

Sagittario. Il momento è buono per quanto riguarda l’amore. Se state cercando avventure, però, attenzione alle persone con cui vi rapporterete perché potreste rischiare di ferire qualcuno.

Capricorno. Impavidi e pieni di voglia di mettersi in gioco. I nati sotto questo segno sono una vera forza in questo momento. Sul lavoro siete molto impegnati, però, vi sentite anche molto gratificati.

Acquario. Non siate troppo severi con voi stessi. La luna è leggermente opposta, ma tutto si risolverà nel giro di qualche giorno. Nel frattempo approfittate per coltivare qualche hobby che vi appassiona.

Pesci. Siete molto passionali, soprattutto in questo periodo. Le relazioni appena nate gioveranno sicuramente di questo aspetto. Quelle più durature, invece, saranno stuzzicate certamente.