Tale e Quale Show, nel cast un’ex gieffina e un’ex di Uomini e Donne: ecco di chi si tratta

Continuano a trapelare le indiscrezioni in merito al cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. In queste ore, stando a quanto rivelato da TvBlog, pare che tra i concorrenti ci sarà anche un ex concorrente del GF Vip è un ex volto di Uomini e Donne.

Si tratta di due donne, entrambe molto conosciute nel mondo dello spettacolo. Scopriamo nel dettaglio di chi si tratta e a che punto starebbero le trattative tra le protagoniste e gli autori del programma Rai.

Due nuove donne nel cast di Tale e Quale Show: ecco chi sono

Si arricchisce sempre di più il cast di Tale e Quale Show. Dopo la notizia, quasi ufficiale, della partecipazione delle principesse Selassié in qualità di unico concorrente, sono emerse altre informazioni. In particolar modo, infatti, pare che altre due donne saranno annoverate nel cast. La prima è Manila Nazzaro, reduce dall’esperienza del GF Vip 6. La donna sembrerebbe aver superato i provini, pertanto, mancherebbe solo la conferma ufficiale.

La seconda persona, invece, è Alessandra Pierelli. Lei è nota al pubblico per essere stata la scelta di Costantino Vitagliano a Uomini e Donne nell’anno 2003. Le cose tra i due, poi, terminarlo dopo poco tempo deludendo le aspettative dei fan. Si precisa che Alessandra partecipo giorno precedente selezione del programma condotto da Carlo Conti e aveva superato egregiamente tutti i provini. All’ultimo momento, però, qualcosa andò storto e la trattativa salto impedendo alla protagonista di prendere parte allo show.

Le altre informazioni sul talent show di Carlo Conti

Stavolta, però, le cose dovrebbero andare diversamente. Manila e Alessandra dovrebbero essere parte integrante del cast di Tale e Quale Show. In merito agli altri papabili concorrenti, invece, oltre alle principesse Selassié, continua a tenere banco la candidatura di Alex Belli. L’ex gieffino sembrerebbe intenzionato a cimentarsi in questa nuova avventura.

Da escludere, invece, come emerso di recente, e la presenza di Katia Ricciarelli. Quest’ultima ha rifiutato in quanto non si sente pronta a cimentarsi di nuovo in un programma così lungo e impegnativo. La giuria del talent show di Rai uno, invece, è stata confermata totalmente. Ad esprimere le loro preferenze, infatti, ci saranno di nuovo Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Ogni sera, poi, come accaduto anche lo scorso anno, dovrebbe esserci un quarto giudice a sorpresa. Non ci resta che attendere, dunque, per saperne di più.