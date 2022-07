Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo sono tornati insieme? Avvistamento sospetto, che succede

In queste ore sta circolando sul web un pettegolezzo che riguarda Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo. I due hanno avuto una relazione un po’ di tempo fa che, tuttavia, è giunta al capolinea. Sul web, però, sono trapelate delle foto alquanto sospette.

Diverti utenti hanno notato che i due sono usciti insieme in questi giorni e sembravano anche piuttosto affiatati. Questo, quindi, ha fatto sorgere il sospetto di un ritorno di fiamma. Staranno davvero così le cose? Scopriamo che cosa è emerso.

Gli avvistamenti di Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo

Una volta terminata la sua esperienza all’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi è tornato alla sua vita di sempre. Tra le cose e persone ritrovate pare ci sia anche la sua ex Diana Del Bufalo. I sue sono stati legati in una relazione, che si è rivelata piuttosto travagliata. Tuttavia, adesso pare che i rancori siano stati messi completamente da parte. I due, infatti, sono stati beccati in alcuni locali insieme e sembravano essere abbastanza affiatati.

I fan, allora, hanno cominciato a sospettare di un ritorno di fiamma tra loro. Ad occuparsi della faccenda è stato anche l’influencer Amedeo Venza, il quale ha fatto qualche piccola indagine a riguardo. Il ragazzo, allora, ha scoperto che, in effetti, i due sono rimasti in ottimi rapporti dopo la fine della loro relazione. Attualmente, infatti, gli capita spesso di uscire insieme.

Come stanno davvero le cose tra i due

Questa, dunque, non è affatto la prima volta che Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo escano insieme dopo aver interrotto la loro relazione. Pare, infatti, che i due siano rimasti entrambi all’interno della stessa comitiva. Per tale motivo, si vedono spesso. Per il momento, però, non sembra che tra i due sia in atto un ritorno di fiamma. Nel frattempo, Edoardo sta tornando gradualmente alla sua vita di sempre.

Il ritorno alla normalità è lento e graduale, ma poco alla volta il giovane sta riscoprendo i piaceri delle piccole comodità e confort di casa. Proprio alcune ore fa, infatti, ha mostrato ai fan la cosa che in assoluto più gli è mancata durante questi mesi di permanenza in Honduras. Di cosa si tratta? Ebbene, non sono coinvolte né persone, né cibo, né letti, né altre cose di questo genere. L’oggetto che in assoluto è mancato di più a Edoardo è stato il wc di casa sua. I naufraghi, infatti, sono costretti a soddisfare i propri bisogni in condizioni davvero disagianti, pertanto, poter usufruire di un bagno proprio è meraviglioso.