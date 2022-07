Fabio Mantovani ricoverato in ospedale: sua moglie Isabella Ricci svela come sta adesso

In queste ore, Isabella Ricci ha pubblicato dei contenuti sul suo profilo Instagram in cui ha svelato che suo marito Fabio Mantovani è stato ricoverato in ospedale. L’uomo, purtroppo, si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico piuttosto importante.

Il protagonista doveva risolvere una faccenda che si stava trascinando dietro da un bel po’ di tempo a cui adesso andava trovata una soluzione. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo e, soprattutto, come sta adesso.

Isabella aggiorna sulle condizioni di Fabio: come sta dopo essere stato ricoverato in ospedale

Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno dovuto affrontare una nuova sfida in quanto il cavaliere è stato ricoverato in ospedale. Il protagonista si è dovuto operare al ginocchio per risolvere un problema piuttosto serio che si portava avanti da un bel po’ di tempo. Adesso, isabella ha voluto aggiornare sulle sue condizioni di salute a tal proposito ha detto che l’operazione sia andata a buon fine. Tutto pare sia stato risolto nel migliore dei modi.

Adesso Fabio sta molto meglio, tuttavia, è costretto a sottoporsi ad almeno 15 giorni di terapia riabilitativa. In tutto questo percorso, chiaramente, sua moglie Isabella sarà sempre al suo fianco, ma non solo. A supportarli da lontano ci sono anche tutti i loro fan, che stanno mostrando affetto e dedizione attraverso dei gradevoli commenti su Instagram.

I commenti dei fan della Ricci e Mantovani: le parole di Samantha Caurcio

Tra le persone che si stanno mostrando molto interessante alla faccenda c’è anche l’ex tronista di Uomini e Donne Samantha Caurcio. La ragazza ha augurato una pronta guarigione a Fabio Mantovani e una rapida uscita dall’ospedale. La protagonista, inoltre, ha fatto anche dei complimenti ai due per l’esempio di amore e unione che rappresentano. Ricordiamo, infatti, che i due si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi lo scorso anno e dopo pochi mesi hanno deciso di uscire dalla trasmissione insieme.

Dopo pochissimo tempo, poi, hanno deciso anche di convolare a nozze lo scorso mese. Dopo le nozze, i due si sono concessi un viaggio di nozze a Dubai e, una volta terminata la loro esperienza magica, si sono trovati a fare i conti con la realtà, ovvero, l’operazione di Fabio. Per fortuna, però, tutto è andato per il verso giusto. Adesso non resta da fare altro che attendere che Fabio venga dimesso e possa tornare alla sua normalità.