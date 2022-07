Oroscopo 1 luglio 2022: Toro tranquilli, Scorpione in ripresa

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 1 luglio invitano i nati sotto il segno dei Bilancia a riposare un po’ di più. I Toro sono in ripresa e gli Ariete devono osare di più

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Osate, sia in amore sia nel lavoro è importante mettersi in gioco. Non impelagatevi in faccende troppo complicate. Le scelte più ovvie, talvolta, sono quelle giuste. Nel lavoro ci vuole pazienza.

Toro. Siete un po’ più tranquilli rispetto ai giorni passati. Cercate di allargare i vostri orizzonti. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, mettetevi in gioco e siate disposti a cimentarvi in cose anche lontane dal vostro modo di essere.

Gemelli. Non bisogna porre limiti alla provvidenza. Anche se cose più impensabili potrebbero presto trasformarsi in qualcosa di realizzabile, basta semplicemente volerlo.

Cancro. Anche se le cose non vanno esattamente nel modo in cui avevate immaginato, questo non vuol dire che non possiate comunque essere felici. Cogliete il buono quando vi capita.

Leone. Lasciatevi scivolare un po’ di più le cose addosso. Meglio non essere troppo rigidi nel relazionarvi alle altre persone. Buon momento per tornare a risplendere. Non dimenticate mai il vostro potenziale

Vergine. Sta per cominciare per voi un periodo molto importante. L’oroscopo, infatti, vi invita a cominciare il mese di luglio con il piede giusto. Ci sono delle belle soddisfazioni in arrivo.

Previsioni 1 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Riposatevi e rilassatevi. In questo periodo siete stati piuttosto impegnati, pertanto, è il momento di tirare un sospiro di sollievo. In amore è tempo di fare un po’ di ordine, nella vostra mente e nel vostro cuore.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 1 luglio denotano un periodo di ripresa. In questo periodo siete stati un po’ giù di tono. Cercate di dedicarvi un po’ di più alle persone care.

Sagittario. Dopo ogni momento buio c’è sempre la luce. Ricordate che nella vita bisogna osare sempre e non arrendersi mai. Prendete in considerazione anche cose che apparentemente sembrano lontane dal vostro modo di essere.

Capricorno. Giornata interessante e produttiva sul lavoro. Allargate la mente e gli orizzonti. Dal punto di vista professionale, invece, bisogna mettere a posto alcune faccende in sospeso, poi potrete rilassarvi.

Acquario. Se state pensando di cimentarvi in nuovi progetti professionali, valutate bene i pro e i contro. Questo non è il momento giusto per prendere delle decisioni affrettate. In amore, invece, potete lasciarci andare un po’ di più.

Pesci. Non permettete a nessuno di interferire nelle vostre decisioni. In amore bisogna essere onesti, soprattutto con voi stessi. Non tenetevi tutto dentro e apritevi con le persone care che meritano la vostra attenzione, vi sentirete più leggeri.