Belen Rodriguez, ecco il vero motivo per cui non vuole che Antonino vada al GF Vip: retroscena inatteso

Come già trapelato di recente, Antonino Spinalbese è tra i probabili concorrenti della prossima edizione del GF Vip. Della faccenda, però, pare che Belen Rodriguez non sia estremamente entusiasta.

Inizialmente non si conoscevano i motivi di questa ostilità da parte della showgirl. In queste ore, però, è emersa qualche indiscrezione in più a riguardo. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quale sarebbe il vero motivo per cui Belen si sarebbe opposta alla partecipazione del suo ex nel reality show.

Ecco il motivo per cui Belen Rodriguez non vuole Antonino al GF Vip

Il GF Vip comincerà il prossimo 19 settembre e ci sono ancora molte cose da mettere a punto per quanto riguarda il cast dei concorrenti. Come di consueto, però, qualche mese prima dall’inizio del reality show, cominciano a trapelare sul web delle indiscrezioni in merito ai possibili candidati in trattativa con lo staff del programma. Ebbene, tra questi nomi è spuntato anche quello di Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez.

Una volta trapelata questa notizia, però, ne è subito emersa un’altra, ovvero, quella secondo cui la showgirl si sia opposta a questa decisione. L’influencer Alessandro Rosica ha svelato che, dietro questa ostilità, ci sia un motivo ben preciso. Secondo quanto rivelato dal protagonista, infatti, pare proprio che Belen abbia paura che Antonino possa lasciarsi scappare qualcosa di troppo durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Belen travolta dai gossip ultimamente: ecco cos’altro succede

Ormai si sa, vivere tanti mesi all’interno della casa di Cinecittà fa perdere quasi ogni tipo di inibizione con il tempo. Tra i concorrenti si instaura un meccanismo che spinge quasi a dimenticare totalmente della presenza delle telecamere. Ebbene, Belen Rodriguez temerebbe proprio che Antonino Spinalbese possa fare delle confessioni sul loro privato al GF Vip, che sarebbe meglio tenere segrete. Ma di quali cose si sta parlando? Al momento non si hanno altre informazioni a riguardo

Su Belen, però, sta trapelando anche un altro gossip. Pare, infatti, che con Stefan De Martino ci siano degli alti e bassi. Negli ultimi giorni le cose tra loro non sembrerebbero così idilliache, al punto da ipotizzare anche un riavvicinamento tra Belen e Antonino. Ma sarà davvero così o sarà solo l’ennesimo gossip infondato? Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire in che modo evolverà questa faccenda.