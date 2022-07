Grave lutto per Al Bano Carrisi, l’addio straziante” Adesso suonerai tra gli angeli”

Al Bano Carrisi colpito da un grave lutto: l’addio straziante del cantante

Gravissimo lutto per Al Bano Carrisi. Dopo la perdita della cara mamma due anni fa, ora si è ritrovato a dire addio ad un altro pezzo importante del suo cuore. Stiamo parlando di Pamela Rosato.

La 42enne, violinista, che faceva parte della sua orchestra. La donna si si è spenta domenica dopo una lunga malattia nell’ospedale di Torrette, ad Ancona. Qui Pamela era stata ricoverata dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate. Ma andiamo a vedere i dettagli di ciò che è successo.

Al Bano Carrisi colpito da un profondo lutto

Pamela era di origini pugliesi, precisamente di Brindisi. Da tempo però si era trasferita a Senigallia. Si ricorda la sua collaborazione con Al Bano e la sua partecipazione a Sanremo, ma anche la sua presenza in diverse trasmissioni tv.

Per Carrisi si è tratta di una perdita molto importante in quanto oltre a conoscerla personalmente ha fatto parte a lungo della sua orchestra. Una donna con grandi qualità ma anche una mamma e una moglie perfetta.

La Rosato infatti lascia il marito Stefano Maltempi, con cui si era sposata nel 2018, la mamma Filomena, il papà Cosimo e la sorella Stefania. I funerali si sono tenuti ieri presso la chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Cesanella. Tantissimi i messaggi di cordoglio ovviamente, non sono mancati nemmeno quelli di Carrisi. “Adesso suonerai con gli angeli bellissima Pamela”…

Il cantante pronto a tornare sul palcoscenico

A parte questo drammatico evento, Al Bano Carrisi è pronto a mettere in moto ciò che meglio sa fare. L’artista, nonostante la sua età si sente ancora energico come un ragazzino motivo per cui non smette di apparire sia in tv che sul palcoscenico. Accantonata l’emergenza covid, almeno il momento, il cantante si è detto pronto a tornare in pista e a cantare.

A Breve, partirà il suo tour insieme a Romina Power in giro per l’Italia e a L’estero. Motivo per cui, la sua presenza a The Voice senior condotto da Antonella Clerici, non è stata confermata. Infatti, il suo posto sarà ceduto a qualcuno per la giuria.