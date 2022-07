Oroscopo 2 luglio 2022: Gemelli gentili, Sagittario più riflessivi

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 2 luglio, i nati sotto il segno dello Scorpione devono essere più intraprendenti. I Cancro, invece, sono un po’ confusi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Impegnatevi per ottenere tutti i risultati che vi siete prefissati. Non perdete tempo in chiacchiere e, soprattutto, andare dritti al sodo per quanto riguarda le faccende di tipo sentimentale.

Toro. In amore è importante chiedersi quali siano le cose per cui vale la pena lottare davvero. Sul lavoro ci sono dei rospi da ingoiare. Cercate di essere audaci e di non arrendervi.

Gemelli. Siete persone tendenzialmente gentili. Non amate sorpassare gli altri con mezzi non consoni. Dal punto di vista dei rapporti di coppia, siete propensi a cominciare nuove relazioni.

Cancro. Se vi sentite confusi su una decisione da prendere, forse è il caso di rifletterci su a fondo. Datevi dei tempi e non siate troppo frettolosi. Novità in arrivo anche per quanto riguarda il lavoro

Leone. Interessanti riscontri sul lavoro. Se avete dato il massimo, sicuramente sarete in grado di ricevere tanto in cambio. Ricordate che chi semina bene non può che raccogliere in maniera altrettanto positiva.

Vergine. Buon momento per quanto riguarda le faccende di cuore. Non siate troppo severi con voi stessi e non addossatevi colpe che in realtà non avete. Imparate ad apprezzare il valore delle piccole cose.

Previsioni 2 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi vi sentite piuttosto sicuri di voi, attenti però a non peccare di presunzione. Le persone che vi circondano potrebbero provare ad avere dei contatti con voi, ricevendo in cambio solo dei due di picche. Attenti.

Scorpione. L’oroscopo del 2 luglio vi invita ad essere più intraprendenti. Non aspettate che le cose ci capitino, m datevi da fare allo scopo di risolvere tutte le faccende in sospeso.

Sagittario. Spesso tendete a prendere delle decisioni in maniera troppo affrettate. Meglio essere cauti e riflettere a fondo prima di compiere passi significativi. In amore ci vuole pazienza.

Capricorno. I desideri vanno sempre ascoltati e seguiti. Cercate di non perdervi troppo in chiacchiere e allegate i vostri orizzonti. In amore è importante portare sempre rispetto e stima.

Acquario. Siete molto premurosi, talvolta anche troppo. Nella vita questo potrebbe portarci ad avere troppe preoccupazioni. Fatevi scivolare un po’ di più le cose addosso. In amore bisogna mettercela tutta.

Pesci. Se avete ricevuto qualche rifiutò di recente, questo non è il momento di abbattersi lottate sempre fino in fondo e non abbiate paura di esporvi. Anche sul lavoro ci vuole tanta grinta.