Uomini e Donne, ex tronista spiazza: “Ora vi spiego davvero come funziona il programma”

In queste ore, un’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio svelando dei retroscena inediti sulla trasmissione. La protagonista ha colto la palla al balzo a seguito di alcune accuse pervenute da un suo ex corteggiatore, nonché scelta.

La persona in questione è Samantha Caurcio. Quest’ultima ha registrato dei contenuti su Instagram in cui ha svelato come funzioni davvero il programma e cosa c’è dietro la selezione di tronisti e corteggiatori. Vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato.

Ecco svelato come funziona Uomini e Donne: le confessioni di un’ex tronista

L’ex tronista di Uomini e Donne Samantha Caurcio ha svelato retroscena sul programma. La donna ha esordito dicendo che il suo ex Alessio Ceniccola dovesse ringraziare lei se ha avuto la possibilità di entrare nella trasmissione. Il motivo risiede nel fatto che è stata la troista a volerlo. A Uomini e Donne vengono accettati tutti per fare i provini. La redazione poi seleziona coloro i quali sono più idonei a svolgere il ruolo di tronisti o troniste. Per quanto riguarda i corteggiatori e le corteggiatrici, invece, funziona in modo diverso.

A causa del covid, infatti, non tutti hanno avuto accesso alla trasmissione. I tronisti hanno avuto la possibilità di scegliere chi gli piacesse di più attraverso dei video di presentazione. In questo modo è stata fatta una scrematura e solo un tot di persone sono entrare realmente in studio. Questo è il motivo per cui Samantha ha esortato Alessio ad esserle quasi riconoscente se adesso viene riconosciuto per strada.

Le stoccate social tra Alessio e Samantha

Alessio, però, non è rimasto in silenzio dinanzi le affermazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne ed ha detto che se proprio deve essere riconoscente a qualcuno lo deve alla redazione. I due, poi, hanno cominciato a lanciarsi una serie di frecciatine velenose attraverso i social. Alessio ha risposto alle domande di alcuni fan riferiti proprio a Samantha. In tale occasione gli è stato chiesto di svelare se sia stato davvero mai innamorato della ragazza.

A tale quesito, il giovane ha risposto in maniera negativa. Nello specifico, ha rivelato di aver sempre nutrito tanta stima e una certa attrazione nei confronti della ragazza, ma di non averla mai amata davvero. Per smentire le sue dichiarazioni, allora, Samantha ha pubblicato gli screen di alcune storie un po’ più vecchie in cui, invece, Alessio dichiarava di essere realmente innamorato di lei. Questo, dunque, dimostrerebbe che il giovane l’ha presa in giro.