Oroscopo 3 luglio 2022, classifica: Cancro nel mezzo, Capricorno in discesa

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 3 luglio, i nati sotto il segno del Leone devono rimboccarsi le maniche. I Capricorno, invece, non devono perdere la speranza

Oroscopo primi sei segni

1 Toro. La Luna è nel segno e questo favorirà tutti coloro i quali stanno lavorando ad un nuovo progetto. Non vi lasciate abbindolare dalle chiacchiere e seguite il vostro cuore e il vostro istinto. In amore bisogna essere audaci.

2 Sagittario. L’oroscopo del giorno 3 luglio denota una giornata molto positiva per voi. Siete allegri e solari e amate trascorrere del tempo con le persone care. In amore dovete essere più aperti e venire in contro alle esigenze del partner.

3 Ariete. Buon momento per quanto riguarda il lavoro. Se siete alla ricerca di un cambiamento, valutate attentamente ciò che avete adesso. In amore e nel lavoro ci vuole rispetto e costanza, altrimenti si rischia di commettere guai.

4 Pesci. Siete persone tendenzialmente molto predisposte a venire in contro alle esigenze altrui. Non lasciate, però, che i bisogni degli altri sovrastino i vostri. Impegnatevi per conseguire i risultati sperati.

5 Leone. Rimboccatevi le maniche perché questo è un momento molto produttivo per voi. La cosa importante, però, è riuscire a trovare il modo di cogliere al volo certe occasioni che vi capiteranno sul vostro cammino.

6 Cancro. Siete in una posizione intermedia. Le cose non vi vanno alla grande, ma non avete neppure di che lamentarvi. Cercate di mettervi in gioco e di non lasciarvi condizionare troppo dalle apparenze. Andate oltre la copertina.

Previsioni 3 luglio ultime posizioni

7 Scorpione. Siete sicuri di voi e intraprendenti, ma talvolta questo potrebbe non bastare. Le situazioni che v circondano potrebbero mettere a dura prova i vostri nervi. Cercate di restare calmi e lucidi.

8 Acquario. Non siate troppo intransigenti. Allargate i vostri orizzonti, anche in amore. Se state vivendo una relazione che non vi soddisfa in maniera completa, allora è il caso di guardarsi attorno. Non abbiate paura del cambiamento.

9 Bilancia. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 3 luglio esortano i nati sotto questo segno a staccare un po’ la spina dal lavoro. Concentratevi di più sui vostri affetti e non trascurate le persone care, soprattutto se si tratta del partner.

10 Vergine. Questo è il momento di trovare il modo di rialzarsi. Anche se la vita spesso è come se si divertisse a mettervi in ginocchio, voi dovete essere più forti. Le persone care vi saranno sicuramente di grande aiuto.

11 Capricorno. Siete in discesa. State perdendo punti, tuttavia, è importante non arrendersi e non perdere la speranza. Gli alti e bassi sono normalissimi nella vita, pertanto, approfittate di questo momento di down per recuperare le forze.

12 Gemelli. Giornata non proprio esilarante per i nati sotto questo segno. Allontanate la tristezza e cercate di gestire la rabbia. Non perdete la pazienza e, soprattutto, non chiudetevi in voi stessi dinanzi i problemi.