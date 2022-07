Oroscopo 4 luglio 2022: Leone alterati, Acquario troppo apprensivi

Le previsioni dell’oroscopo del 4 luglio invitano gli Ariete ad essere più pazienti. I Cancro devono essere attenti e premurosi in amore, mentre i Pesci più testardi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Nella vita spesso capita di trovarsi dinanzi delle situazioni complesse da gestire. La prima cosa che verrebbe da fare è arrabbiarsi e perdere la pazienza, ma questo non è il modo giusto di affrontare certe cose. Cercate di essere più razionali.

Toro. Interessanti risvolti sul fronte del lavoro. Se state lavorando ad un nuovo progetto, è bene che valutiate in maniera molto approfondita le persone con cui deciderete di collaborare. Non siate troppo intransigenti però.

Gemelli. Momento un po’ di stallo secondo l’oroscopo del 4 luglio. Se non sapete quale decisione prendere sul vostro futuro, lasciatevi consigliare da qualcuno che magari ha più esperienza di voi e sa meglio come indirizzarvi.

Cancro. In amore bisogna essere attenti e premurosi. Sul lavoro, invece, non siete certamente persone che si fanno passare la mosca sotto al naso. Tuttavia, cercate di non intavolare sgradevoli discussioni e siate più audaci.

Leone. Siete un po’ nervosi in questo periodo. Ad ogni modo, è importante mantenere la calma se non volete correre il rischio di incappare in qualche spiacevole inconveniente. Buon momento per quanto riguarda il lavoro.

Vergine. Si prospetta per molti di voi una settimana alquanto impegnativa. Le cose da fare saranno molte, pertanto, è il caso di darvi da fare il più possibile. Sia in amore sia nel lavoro siete favoriti. Approfittatene.

Previsioni 4 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore dovete farvi forza e lottare per arrivare lontano. Ricordate che nessuno vi regala niente, quindi, non abbiate paura di rischiare. Dal punto di vista dei rapporti interpersonali, invece, ci sono possibilità di fare nuove conoscenze.

Scorpione. secondo le previsioni dell’oroscopo del 4 luglio, dovete cominciare questa settimana con il piede giusti. Se ci sono stati degli intoppi in questi giorni, adesso è tempo di gettarsi tutto alle spalle e di cimentarsi in nuove avventure.

Sagittario. Buone probabilità di fare nuovi incontri e conoscenze. Non arrendetevi se qualcuno dovesse provare ad ostacolare i vostri successi. Per quanto riguarda l’amore, dovete aprire le braccia ai cambiamenti.

Capricorno. Talvolta è necessario lasciarsi andare a qualche sfizio per riuscire ad essere felici. Se non sapete che decisione prendere in amore, ascoltate il vostro istinto, mai come in questo periodo è davvero infallibile.

Acquario. I nati sotto questo segno sono un po’ troppo apprensivi. In amore bisogna essere premurosi, ma non opprimenti. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, è bene mettersi in gioco e non arrendersi mai.

Pesci. Anche se vi state trovando ad affrontare degli ostacoli, cercate di superarli con forza e determinazione. In amore è importante trovare la giusta via per emergere, non siate troppo severi con voi stessi.