Yari Carrisi contro Al Bano: centra l’eredità

Tra Yari Carrisi ed Al Bano non è mai corso buon sangue: il motivo riguarda l’eredità

Sono anni che Al Bano Carrisi e suo figlio Yari non vanno più d’accordo. Il loro legame si è rotto quando il cantante si è separato dalla moglie Romina Power. Infatti, da quel giorno il giovane ha deciso di seguire la sua mamma tra l’Italia e l’estero e allontanarsi dal papà.

Inoltre, come tutti sanno, Yari in una recente intervista ha anche confessato di non chiamare l’artista papà ma semplicemente Al Bano. Questo confermerebbe la ditanza che c’è trai due ma pare anche che il motivo del non matrimonio tra il pugliese e la Lecciso sia sempre il giovane, che gli avrebbe dato un veto. Insomma, non corre proprio buon sangue!.

Al Bano e Yari Carrisi: il loro rapporto oggi

Di recente a creare molto scalpore, un contenuto social postato da Yari. Nel dettaglio il giovane ha pubblicato uno scatto in cui figurano i componenti della sua famiglia a cui ha allegato la didascalia: “My beautiful family”.

Si tratta di uno scatto che vede per protagonisti i Carrisi e la madre senza Al Bano. Una pubblicazione che ha subito scatenato i fan dell’artista pugliese ma che ha anche creato molto scompiglio. In tanti, infatti, hanno avuto la conferma della rottura tra i due. Ma qual’è il motivo di tanto astio? Perchè padre e figlio non vanno proprio d’accordo.

Un astio legato all’eredità dell’artista pugliese

Secondo alcune indiscrezioni nella famiglia Carrisi pare che sono iniziati i problemi per via dell’eredità. I ben informati hanno reso noto che Al Bano avrebbe deciso di affidare al suo ultimogenito Bido, il figlio avuto da Loredana Lecciso, la sua tenuta di Cellino.

La villa, non comprende solo l’abitazione dell’artista ma è dove è sorto l’agriturismo, il ristorante le cantine e la spa. Insomma si tratta di un vero impero. Ovviamente ad oggi, su tale pettegolezzo non ci sono conferme da parte dei diretti interessati e sicuramente nemmeno ci saranno più avanti, ma ai più attenti l’atteggiamento di Yari e Al Bano di certo non è passato inosservato.