Matrimonio Davide Silvestri e Alessia Costantino: ecco chi c’era del GF Vip e chi no

Domenica 3 luglio Davide Silvestri e Alessia Costantino si sono uniti in matrimonio. I due protagonisti hanno, finalmente, coronato il loro grande sogno d’amore e lo hanno fatto nel perfetto stile che li contraddistingue.

Tutta la cerimonia, infatti, è stata una grande festa in stile campagnolo. All’evento hanno partecipato anche alcuni ex compagni d’avventura dell’attore della casa del GF Vip. Chi saranno stati i vip invitati e quelli esclusi? Chi, inoltre, ha dato buca ai due? Ecco tutti i dettagli.

Ecco com’è stato il matrimonio tra Davide e Alessia: gli invitati

Dopo aver annunciato il loro matrimonio nella casa del GF Vip, Davide Silvestri e Alessia Costantino hanno finalmente realizzato il loro sogno. I due si sono sposati a Vimercate presso la dimora La Lodovica. Lo stile della cerimonia è stato interamente rustico, sta di fatto che Davide si è predentato a bordo di un trattore, con al seguito alcuni invitati. Alessia, invece, aveva un abito principesco, stretto nella parte superiore e molto ampio in quella inferiore.

All’evento hanno preso parte anche ex compagni di GF Vip di Davide. I presenti sono stati davvero pochi, sta di fatto che Silvestri ha sempre dichiarato di volere al suo fianco solo le persone a cui tiene davvero. Tra i presenti, dunque, sono figurati Katia Ricciarelli, Giucas Casella e la vincitrice Jessica Selassié. A dare buca ai due sposi, invece, sono stati: Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Chi ha dato buca a Silvestri e perché

I tre protagonisti citati poc’anzi, purtroppo, non hanno potuto prendere parte al matrimonio tra Davide Silvestri e Alessia a causa di alcuni impegni personali. Soprattutto la coppia “Basciagoni” in questo periodo è molto impegnata in serate in giro per locali. In merito a tutti gli altri ex coinquilini della casa, invece, Davide non ha voluto invitare più nessuno, soprattutto Alex Belli, da cui è rimasto profondamente deluso durante l’esperienza del reality show.

Tutto l’evento è stato seguito dal magazine Chi che, infatti, attraverso il profilo Instagram ha mostrato alcuni video e foto della cerimonia. In merito all’ex gieffino, invece, il protagonista ha preferito non pubblicare assolutamente nulla sui social cercando di tenere per sé tutti i ricordi più belli legati a questo passo così importante. Non ci resta che attendere per vedere se verrà rilasciata qualche ulteriore dichiarazione.