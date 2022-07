Oroscopo 5 luglio 2022: Vergine in trepidante attesa, Pesci senza speranze

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 5 luglio, i nati sotto il segno del Leone devono essere più cauti. I Pesci sono sconfortati, mentre i Toro si sentono forti e sicuri

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Sul fronte del lavoro, invece, e bene che teniate gli occhi ben aperti. Allargate gli orizzonti e apritevi alle novità. Per quanto riguarda i rapporti di coppia, invece, c’è da fare un po’ di chiarezza.

Toro. In amore vi sentite forti e pieni di spirito di iniziativa. Attenzione ai competitor sul lavoro. Non tutti giocano in maniera pulita, quindi, cercate di prestare attenzione e non fatevi prendere dal panico.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 5 luglio vi invitano ad essere un po’ più accomodanti. Non siate rigidi nelle relazioni e capite quale sia il momento di lasciar andare qualcuno per la propria strada.

Cancro. Il vostro cuore vi spinge in una direzione, mentre la vostra mente vi porta altrove. Cercate di trovare un punto d’incontro tra questi due elementi altrimenti non ci sarà possibilità di trovare una stabilità.

Leone. La vostre intenzioni sono nobili, tuttavia spesso le vostre azioni potrebbero non sembrano. Ricordate che in guerra e in amore tutto è permesso, ma dovete essere cauti.

Vergine. Molti dei nati sotto questo segno sono in attesa di una risposta molto importante. Chi sta lavorando ad un progetto e non sa come andrà a finire, presto riceverà tutte le risposte.

Previsioni 5 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Alti e bassi in amore. Se non volete incappare in problemi, forse è il caso di essere un po’ più riflessivi. Ottimo momento per concentrarvi di più nei rapporti che per voi contano davvero.

Scorpione. Certe occasioni andrebbero colte al volo. Ricordate che ci sono treni che non ripassano. Spesso tendete a vedere la cattiva fede nel prossimo, ma attenti, perché potreste commettere qualche errore grossolano.

Sagittario. Giornata molto produttiva sul lavoro. Ci sono delle novità all’orizzonte, ma dovete cercare di tenere gli occhi ben dritti su quelli che sono i vostri obiettivi. Non lasciatevi passare la mosca sotto al naso.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del 5 luglio vi invitano ad essere un po’ più cauti. Non prendete delle decisioni troppo affrettate per quanto riguarda il lavoro. Novità in arrivo per i cuori solitari.

Acquario. Circondatevi dell’amore e dell’affetto delle persone a voi care. Nel lavoro stanno per arrivare delle interessanti novità, cercate di tenere gli occhi ben aperti. In amore siate più pazienti.

Pesci. Ricordate che la pazienza è la virtù dei forti. Spesso tendete a perdere la speranza con estrema rapidità. In certi casi, però, è necessario mantenere la calma e non farsi prendere dal panico.