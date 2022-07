Adriana Volpe scartata come opinionista del GF Vip: la showgirl rompe il silenzio (FOTO)

Sono giorni, ormai, che non si fa altro che parlare del fatto che Adriana Volpe sia stata fatta fuori dal ruolo di opinionista del GF Vip. Al suo posto sono state scelte Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Nel corso della giornata di ieri, la pagina ufficiale di Instagram del programma ha ufficializzato i nomi delle due accompagnatrici di Alfonso Signorini. Ebbene, dopo giorni di silenzio, finalmente anche Adriana ha espresso il suo punto di vista a riguardo.

La replica dei Adriana Volpe alla mancata convocazione come opinionista del GF Vip

Ormai è ufficiale, a ricoprire il ruolo di opinionista del GF Vip nell’edizione numero 7 del reality show, non ci sarà Adriana Volpe. Tale incarico, infatti, sarà ricoperto da Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Questa scelta, però, ha fatto storcere il naso a molte persone, in primis la Volpe. Molti utenti del web si sono uniti a lei cercando di mostrarle tutto il loro affetto e la loro vicinanza per quanto accaduto.

Lei, però, fino a questo momento era rimasta in rigoroso silenzio, non esprimendo minimamente il suo punto di vista in merito. In queste ore, però, ha deciso di sciogliere ogni riserva ed è intervenuta sui social con una Instagram Storie. Nello specifico, la showgirl ha condiviso un articolo in cui si fa riferimento al fatto che ci fosse grande tumulto sul web per la scelta di “fare fuori” l’ex conduttrice Rai. Ebbene, Adriana ha condiviso tale immagine e poi ha ringraziato tutte le persone per la vicinanza mostrata. (Continua dopo la foto)

Altre polemiche contro Signorini: la sfuriata di Clarissa

Con questo commento, dunque, Adriana Volpe ha voluto mostrare la sua solita aplomb non cadendo in polemiche e non pronunciando frasi che poi avrebbero potuto fare eco sul web. In merito al Alfonso Signorini, invece, il conduttore del GF Vip non ha ancora spiegato quali siano i motivi che lo hanno spinto ad optare per Sonia invece che per Adriana come opinionista del programma.

Intanto, però, tale decisione ha generato le ire anche di un’altra persona, ovvero, Clarissa Selassié. Quest’ultima, infatti, ha detto di essere furiosa in quanto reputa ridicolo dare spazio ad una persona come Orietta Berti per ricoprire il ruolo di opinionista, invece che fare largo ai giovani. Lei stessa si era candidata per questo incarico ma, a quanto pare, Alfonso non l’ha presa minimamente in considerazione e la cosa l’ha innervosita non poco.