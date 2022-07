Uomini e Donne, ecco quando riprendono le registrazioni: spoiler tronisti e corteggiatori

I fan di Uomini e Donne saranno lieti di apprendere le recenti novità trapelate sul programma, specie per quanto riguarda le prime registrazioni della nuova stagione. Come di consueto, il programma è in ferie, per riaprire i battenti a settembre.

Essendo una trasmissione registrata in anticipo, però, le riprese verranno effettuate, con ogni probabilità, nel mese di agosto. Dalla pagina Instagram Uomini e Donne classico over, sono trapelate le prime due possibili date. Vediamo tutto nel dettaglio.

Ecco la data delle prime registrazioni di Uomini e Donne

Manca ancora un po’ di tempo al ritorno di Uomini e Donne, ma in queste ore sono trapelate informazioni in merito alle date in cui dovrebbero essere effettuate le prime registrazioni. In particolar modo, pare che Maria De Filippi e tutto il suo staff dovrebbero tornare operativi negli studi Elios di cinecittà a partire dal 24 agosto, che è un mercoledì, o al massimo dal 29, che capita di lunedì.

In merito al giorno di messa in onda della trasmissione, invece, non c’è ancora una data certa. Molto probabilmente, però, la moglie di Maurizio Costanzo potrebbe tornare al timone del talk show pomeridiano tra il 12 e il 19 settembre. Queste, però, non sono le uniche informazioni trapelate a riguardo. Pare, infatti, che il prossimo anno ci saranno anche delle novità per quanto riguarda tronisti e corteggiatori.

Novità sui tronisti del talk show

Una volta appurate quelle che dovrebbero essere le date di inizio delle prime registrazioni di Uomini e Donne della prossima stagione, sono emerse novità anche sui tronisti. In molti si stanno chiedendo se Maria De Filippi deciderà di porre sul trono qualche ex corteggiatore o corteggiatrice non scelto/a durante la scorsa edizione. Ebbene, stando a quanto emerso di recente, pare che non sarà così, almeno nella prima fase del programma.

A dare il via alla trasmissione dovrebbero essere quattro persone comuni, non appartenenti al mondo dello spettacolo, probabilmente due maschi e due femmine. In corso d’opera, poi, dovrebbe essere aggiunto un nuovo personaggio già noto al pubblico da casa. Ricordiamo che tra i candidati in lizza ci sono Lilli Pugliese, Andrea Della Cioppa e Federica Aversano. Non ci resta che attendere, però, per avere conferma di questo e per scoprire tante altre novità sul programma pomeridiano più seguito di sempre.