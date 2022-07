GF Vip 7, ecco i nomi di altri quattro concorrenti: c’è anche una conduttrice molto famosa

Anche se mancano ancora più di due mesi all’inizio del GF Vip 7, in questo giorni stanno trapelando sempre più notizie in merito ai concorrenti che prenderanno parte al programma. In queste ore è spuntato il nome di una conduttrice molto famosa.

Nello specifico, stiamo parlando di Rita Dalla Chiesa. La donna pare sia ad un passo dal firmare l’accordo che la porterà a varcare la soglia della casa più spiata d’Italia. Vediamo quali sono gli altri concorrenti e altre informazioni trapelate sul reality show.

Ecco i nomi di altri quattro concorrenti de GF Vip 7

Molto verosimilmente, il prossimo 12 settembre riapriranno le porte del GF Vip 7. Il cast di concorrenti è ancora da decidersi, tuttavia, in queste ore sono emerse delle informazioni molto interessanti. Ad essere vicinissima alla conclusione del contratto con Mediaset, infatti, c’è una conduttrice molto famosa, ovvero, Rita Dalla Chiesa. Oltre a lei, però, sono trapelati anche altri nomi. Nel cast dovrebbe essere annoverato anche l’attore di film per adulti Max Felicitas e non solo. Sono appena trapelato anche i nomi dello speaker radiofonico Charlie Gnocchi e Leonardo Tumiotto.

Tra gli altri nomi che, apparentemente, sembrano confermati, ci sono anche Marina Fiordaliso e Asia Gianese. Al momento sono questi i nomi delle persone che sembrano essere state confermate nel cast della prossima edizione del Grande Fratello. Questo, però, non sono le uniche informazioni trapelate al riguardo.

L’edizione più lunga nella storia dei reality show? I dettagli

Stando a quanto si apprende da Dagospia, infatti, il GF Vip 7 potrebbe rivelarsi l’edizione più lunga in assoluto di quelle fatte fino a questo momento. Quella dell’anno scorso aveva superato la precedente di una manciata di puntate. Si trattò di un vero e proprio record, che mise a dura prova i vari concorrenti. Tuttavia, stavolta tale record pare sarà superato. Si vocifera, infatti, che le puntate complessive di questo reality show dovrebbero essere ben 50.

Il programma, così, pari andrà in onda per un periodo di tempo più lungo rispetto agli anni precedenti. Anche questa volta è probabile che i protagonisti vengono vincolati ad un contratto valido fino a dicembre. Passata la data, poi, ciascuno di loro dovrebbe essere chiamato a decidere se continuare l’esperienza fino alla fine o andare via. Ufficiali sono anche i nomi delle due opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Non ci resta che attendere per saperne di più.