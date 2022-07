Mercedesz Henger lancia un allarme dopo l’Isola dei Famosi: “Sto male continuamente” ecco che succede

In queste ore Mercedesz Henger ha lanciato un vero e proprio allarme sui social a causa di alcuni seri problemi di salute riscontrati dopo l’Isola dei Famosi. Spesso gli ex naufraghi ci impiegano un po’ di tempo in più per riuscire a tornare alla normalità dopo la provante esperienza del reality show.

In certi casi, però, sopraggiungono delle complicazioni che rendono sempre più lunghi i tempi di recupero. Ebbene, questo è proprio ciò che è accaduto alla figlia di Eva che di recente ha spiegato di stare molto male. Vediamo perché.

Ecco perché sta male mercedesz Henger dopo l’Isola dei Famosi

Mercedesz Henger si è sfogata sui social raccontando i suoi problemi riscontrati dopo l’Isola dei Famosi. La giovane, che in questo periodo si sta molto dedicando al lavoro e alle nuove collaborazioni, ha voluto fare una confessione a tutti i suoi fan. In particolar modo, la donna ha detto che, anche se apparentemente sta svolgendo una vita normale, in realtà sto malissimo.

Ogni cosa che fa, infatti, è accompagnata da forti malesseri, tra cui la nausea, l’emicrania, l’inappetenza e i conati di vomito. Proprio nella giornata in cui ha registrato queste Instagram stories la giovane ha ammesso di non aver mai sofferto di mal di testa così importanti come quelli avuti di recente. Malgrado questo, però, lei continuerà a fare tutto quello che deve fare e a svolgere la sua vita nel modo più normale possibile.

Le possibili cause del continuo malessere della figlia di Eva Henger

Dinanzi lo sfogo di Mercedes Henger in merito ai problemi che sta riscontrando dopo l’Isola dei Famosi, sono stati molti i fan che hanno cominciato a preoccuparsi per lei. A quanto pare, dunque, i forti squilibri vissuti nel reality show hanno compromesso il suo organismo. Al momento, però, non sembrano esserci delle ripercussioni significative nel suo corpo.

Molto probabilmente, infatti, Mercedes ha solo bisogno di un po’ di riposo e di ritornare alla sua vita di tutti i giorni. Da quando è uscita dal programma, ha avuto molti impegni e non è riuscita a fermarsi un attimo. Forse è stato questo ad infierire negativamente sul processo di riadattamento alla vita normale. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se le cose miglioreranno con i giorni, oppure se la figlia di Eva sarà costretta a fare qualche controllo in più.