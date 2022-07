Sossio Aruta critiche: l’ex di Uomini e Donne perde il lavoro e minaccia i fan

Sossio Aruta, ex cavaliere di Uomini e Donne, è stato recentemente inondato di critiche sul web a seguito di alcune dichiarazioni fatte. Il protagonista ha ammesso di aver smesso di lavorare alla pompa di benzina dove stava lavorando da un po’ di tempo.

Le cose, purtroppo, non stanno andando nel modo sperato nella sua vita e la situazione sta degenerando. Alcuni utenti del web, però, ne hanno approfittato per sollevare una polemica senza esclusione di colpi. Vediamo cosa è successo.

Ecco perché Sossio Aruta è stato inondato di critiche

In queste ore, Sossio Aruta è stato inondato da critiche da parte del web. L’ex calciatore ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato di aver perso il lavoro. Il delirio, però, di è scatenato dopo tale confessione. Alcuni utenti del web, infatti, hanno colto l’occasione per insultarlo e per accusarlo di voler fare solo del vittimismo. Pare sia assurdo che una persona sia alla disperata ricerca di un lavoro e poi vada in vacanza.

In questi giorni, infatti, Sossio è in compagnia di suo figlio e si trova in un posto di mare in un appartamento con tanto di piscina inclusa. I suoi ritmi di vita, dunque, non sembrano assolutamente quelli di una persona in gravi difficoltà economiche. Sul web, quindi, è scoppiato il caso, e lui non ha potuto fare a meno di replicare.

Le minacce e l’ulteriore sfogo dell’ex di Uomini e Donne

La reazione di Sossio Aruta alle critiche non si è fatta attendere. L’ex calciatore, infatti, si è sfigato dicendo che vorrebbe incontrare di persona questi leoni da tastiera, possibilmente in un vicolo cieco da cui non si può scappare. Con queste parole, dunque, il cavaliere ha lasciato intendere che proverebbe un sadico piacere nel metter le mani addosso a queste persone.

Il suo modo di reagire, chiaramente, ha fatto storcere il naso di molte persone, che non hanno apprezzato la sua irruenza e aggressività. Come se non bastasse, i problemi di Sossio non sembrano essere solo questo. Anche con Ursula Bennardo le cose non vanno bene. La donna, infatti ha deciso di annullare le nozze con scarsissimo preavviso. I due si sarebbero dovuti dosare lo scorso 27 giugno, ma questo non è accaduto e, probabilmente, non accadrà mai. A quanto pare, Ursula ha capito di non riuscire a fidarsi del suo compagno.