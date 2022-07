Uomini e Donne, ex coppia al capolinea, storia finita dopo 6 anni: ecco di chi si tratta

Storie che nascono e storie che volgono al capolinea. È un po’ questo ciò che accade nel talk show pomeridiano di Maria De Filippi. In queste ore, infatti, un’ex coppia molto amata di Uomini e Donne ha annunciato la separazione.

I due protagonisti hanno preso parte al programma pomeridiano ben 6 anni fa. Da quel momento in poi non ci sono più separati, fino a questo momento. La rottura sembra essere stata inevitabile e definitiva. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa è successo.

Ex coppia di Uomini e Donne si lascia: ecco chi sono e perché

La storia d’amore tra un ex coppia di Uomini e Donne è giunta al capolinea. A dare l’annuncio ufficiale è stata direttamente la ragazza attraverso il suo profilo Instagram. I protagonisti di questa incresciosa vicenda sono Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi. I due si sono conosciuti sei anni fa all’interno del dating show di Maria De Filippi. Sul trono c’era il ragazzo, che dopo diverse peripezie, decise di uscire dal programma insieme alla sua Camilla.

Da quel momento in poi, così, i due non si sono più separati. Nell’ultimo periodo la, la coppia aveva anche deciso di andare a vivere insieme. A distanza di un po’ di tempo, però, le cose hanno cominciato ad andare piuttosto male. I due, quindi, hanno preso la decisione di interrompere la loro relazione. La decisione è stata inevitabile e, soprattutto, pare sia stata univoca.

Camilla esorta i fan ad avere rispetto e privacy

Almeno per il momento, però, a parlare della faccenda è stata solo Camilla. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato che sono alcuni giorni che le cose nella coppia non andavano più bene. Dopo aver riflettuto a fondo su quanto stessi accadendo, i protagonisti hanno deciso di prendere due strade separate. La giovane ha spiegato che i due si sono resi conto di avere obiettivi personali e professionali del tutto diversi.

Continuare a stare insieme, dunque, era per loro completamente impossibile. Detto ciò, però, Camilla non è voluta entrare nel merito della faccenda esortando i numerosi fan che si erano legati alla loro coppia ad essere rispettosi. I 2, infatti, non hanno nessuna intenzione di continuare a parlare della faccenda. Il loro unico desiderio, adesso, è di prendere gradualmente possesso della propria vita da single con calma e nel rispetto della privacy.