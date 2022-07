Franco Bortuzzo sporge denuncia: “Carognate” orribile episodio per il padre di Manuel (FOTO)

In queste ore, Franco Bortuzzo, padre di Manuel, è stato costretto ad andare alla stazione di polizia per sporgere una denuncia. Il protagonista ha deciso di ricorrere a questi mezzi estremi in quanto non riesce più a sopportare il peso delle critiche che spesso riceve.

Da quando suo figlio è stato un concorrente del GF Vip, infatti, per Franco non c’è stata più pace. L’uomo è stato spesso attaccato e preso di mira sui social a causa della sua presenza nella vita del figlio, reputata da alcuni ingombrante. Adesso, però, Franco non ne può più ed è dovuto correre ai ripari.

Ecco perché Franco Bortuzzo ha sporto denuncia

Franco Bortuzzo trasporto denuncia contro alcuni hater. Da un po’ di tempo, il protagonista stava ricevendo numerosi insulti. Ad un certo punto, però, la situazione è degenerata in quanto è stata presa di mira la sua famiglia e, soprattutto, sua moglie. Nel momento in cui sono state coinvolte persone così vicine a lui, Franco ha deciso di reagire. Proprio per tale ragione, è andato alla polizia per esercitare i suoi diritti.

Una volta aperto il fascicolo, il padre di Manuel ha pubblicato uno sfogo su Instagram volto a mettere in guardia tutti coloro che hanno intenzione di continuare ad offenderlo. Franco, infatti, ci ha tenuto a precisare che, chiunque continui ad attaccarlo, finirà all’interno di questo fascicolo già aperto questa mattina. Il padre del nuotatore ha detto di essere arrivato allo stremo delle forze, per questo ha deciso di prendere una decisione così drastica.

Franco cambia musica: la strana reazione di Manuel Bortuzzo

Nel corso dello sfogo in cui ha annunciato la denuncia appena fatta, Franco Bortuzzo ha anche ammesso di aver ricevuto delle vere e proprie carognate da parte di molti utenti del web. La sua persona e la sua famiglia sono state prese di mira senza un motivo concreto. Ma adesso basta, è tempo di cambiare musica per lui, che non ha più intenzione di rimanere in silenzio.

Per mesi Franco è rimasto in silenzio ad ingoiare rospi per il bene di suo figlio, ma adesso non me può più. Se da un lato c’è lo sfogo di Franco, però, dall’altro c’è il silenzio da parte di Manuel. Il nuotatore, infatti, sta facendo un po’ perdere le tracce di sé sui social. Dopo essere volato oltreoceano, anche per staccare la spina da tutto quello che è accaduto nell’ultimo periodo, di lui non si sta parlando molto.