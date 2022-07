Matteo Ranieri e Valeria Cardone danno un triste annuncio, ma qualcosa non torna: caos sul web

Quello che tutti, ormai, avevano immaginato, è stato confermato. Matteo Ranieri e Valeria Cardone hanno annunciato la fine della loro relazione. Il loro legame, in realtà, è durato pochissimo tempo.

I due, infatti, pare fossero in crisi già da un bel po’ di tempo. A seguito di svariate sollecitazioni da parte degli utenti del web e dei telespettatori di Uomini e Donne, la coppia si sarebbe decisa a rivelare tutto. Sul web, però, c’è chi non crede minimamente alla loro versione dei fatti. Ecco cosa è successo.

La versione di Valeria e Matteo sulla fine della loro storia

Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati. A dare l’annuncio ufficiale di questa separazione è stata dapprima la ragazza. A tarda notte, infatti, la giovane ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha detto che, purtroppo, le cose non vanno sempre come si spera. Per tale ragione, lei e Matteo hanno capito di non essere fatti l’uno per l’altra e si sono lasciati. Successivamente, poi, a dare qualche informazione in più è stato l’ex tronista di Uomini e Donne.

Stamane molto presto, infatti, Matteo ha confermato la versione dei fatti della sua ex e ci ha tenuto ad aggiungere anche altro. Il ragazzo ha specificato che i due fossero in crisi da un po’, tuttavia, la decisione definitiva di chiudere la loro storia e sopraggiunta solo al ritorno dal suo lungo viaggio con la famiglia. Il giovane, infatti, e tornato da un viaggio itinerante in camper da qualche giorno.

Pubblico di Uomini e Donne contro Cardone e Ranieri

Ad ogni modo, sul web in molti non credono alla versione fornita da Valeria Cardone e Matteo Ranieri. Diversi utenti, infatti, sono convinti che i due, in realtà, non siano mai stati realmente insieme. Anche attraverso i loro rispettivi social, quando stavano insieme, i contenuti mostrati erano davvero pochi e irrisori. In molti, dunque, non hanno potuto fare a meno di collegare questa storia a quella precedente con Sophie Codegoni.

Matteo, però, ha voluto rispondere anche a questo. Il giovane ha detto che, anche se la sua storia è nata dinanzi le telecamere, non era tenuto a spiattellare il pubblico il momento difficile che stava attraversando. Con questo ennesimo intervento, dunque, il protagonista si augura di arginare la polemica, tuttavia, essa è tutt’altro che placata.