Soleil Sorge e Pamela Prati al GF Vip? Ecco in che ruolo: sul web è polemica

In queste ore sono trapelate due informazioni molto interessanti che riguardano il GF Vip 7 che riguardano la partecipazione al programma di Soleil Sorge e Pamela Prati. Entrambe hanno già partecipato al reality show in qualità di concorrenti. Sarà lo stesso anche questa volta?

Pare di si, almeno per una di loro. Nello specifico, infatti, sembrerebbe che Pamela possa varcare nuovamente la soglia della porta rossa. Per quanto riguarda la Sorge, invece, per lei ci sarebbe un incarico del tutto diverso. Ecco cosa è emerso.

Ecco che ruolo dovrebbe avere Soleil Sorge al GF Vip 7

Soleil Sorge e Pamela Prati potrebbero entrare a far parte del cast della prossima edizione del GF Vip. Per quanto riguarda la prima, ad annunciare un certo tipo di collaborazione era stato direttamente Alfonso Signorini. Il conduttore, un po’ di giorni fa, aveva pubblicato un post su Instagram in cui aveva lasciato intendere che presto avrebbe cominciato a collaborare con l’influencer. Ebbene, in queste ore è emerso il tipo di collaborazione che dovrebbe essere instaurata.

Soleil. infatti, dovrebbe essere la nuova conduttrice del GF Vip Party, il programma che viene trasmesso online parallelamente al reality show di Canale 5. L’anno scorso era condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, entrambe protagoniste in qualche modo della precedente edizione del programma. Durante le varie puntate vengono ospitati personaggi legati alla trasmissione, pertanto, Soleil avrà il compito di dare luogo ad esilaranti interviste.

Pamela Prati torna nella casa? Scoppia il caos sul web

Al momento, però, la notizia su Soleil Sorge non è stata ancora confermata, così come quella su Pamela Prati. Quest’ultima, però, dovrebbe ricoprire il ruolo di concorrente vero e proprio. Ricordiamo che la showgirl prese parte ad una precedente edizione del reality show, ma decise di andare via con un taxi in preda ad un attacco di nervi. La Prati, poi, è stata protagonista dello scandalo di Mark Caltagirone, che per mesi ha tenuto banco nei programmi televisivi.

Ad ogni modo, specie in relazione a quest’ultima notizia, il web non sembra essere molto entusiasta della cosa. “Premiare” una persona che ha raccontato menzogne e si è comportata in un modo discutibile in televisione, infatti, appare una cosa davvero ingiustificabile e vergognosa. Ad ogni modo, non ci resta che attendere per vedere se anche questa indiscrezione verrà confermata oppure smentita.