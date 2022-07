Oroscopo 7 luglio 2022: Toro e Scorpione vanno verso un’intesa

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 7 luglio i nati sotto il segno della Bilancia devono risolvere le faccende in sospeso. I Gemelli devono essere attenti in ambito professionale

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi vi sentite un po’ più energici rispetto ai giorni appena trascorsi. Cercate di non essere troppo pretenziosi e, soprattutto, non strafate. Dal punto di vista finanziario bisogna prestare attenzione alle spese.

Toro. In amore siete molto favoriti in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con i segni d’acqua. In ambito professionale, invece, dovete mantenere un profilo alto e fiero.

Gemelli. Se ricoprite delle cariche importanti per quanto riguarda la sfera professionali, attenti alla concorrenza. Le persone che vi circondano potrebbero non comportarsi in maniera del tutto sincera.

Cancro. Oggi siete particolarmente fiacchi. Dopo aver affrontato un inizio settimana piuttosto impegnativo, adesso è il momento di prendersi un momento per sé. A furia di pensare agli altri, finite per dimenticarvi di voi stessi.

Leone. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 7 luglio vi invitano a tenere gli occhi un po’ più aperti sul lavoro. Se non sapete bene come destreggiarvi in una nuova attività, fatevi consigliare da chi ne sa di più.

Vergine. Buon momento per quanto riguarda le dinamiche di coppia. Sul lavoro, invece, avete bisogno di staccare un po’ di più la spina. Ogni tanto bisogna pensare anche allo svago.

Previsioni 7 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno devono allargare un po’ di più i propri orizzonti e devono vivere in maniera più disinvolta. Se ci sono state delle delusioni, adesso è tempo di parlare e di rimettere le cose a posto.

Scorpione. Secondo l’oroscopo del 7 luglio, i nati sotto questo segno devono aprire le braccia all’amore. Se siete stati feriti in passato, non è detto che debba accadere di nuovo. Vivete di più alla giornata. Intesa con Toro.

Sagittario. Se state vivendo un periodo di transizione, fatto di tante novità e cambiamenti, fareste bene a riflettere attentamente su quello che vi aspettate dal futuro. Sul lavoro dovete essere decisi.

Capricorno. Buon momento per iniziare una nuova conoscenza. Siete piuttosto espansivi ed affabili. Anche psicologicamente vi sentite liberi di intraprendere delle nuove relazioni. Attenti alle fregature.

Acquario. Giornata molto intensa per quanto riguarda i rapporti umani. Cercate di mantenere la calma e di non perdervi in un bicchier d’acqua. Buon momento per fare delle nuove conoscenze.

Pesci. Ci sono delle interessanti novità in arrivo per quanto riguarda le relazioni. Se siete già in coppia, invece, dovete inventarvi qualcosa per rendere la situazione un po’ più movimentata.