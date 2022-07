L’Oroscopo dell’8 luglio 2022: Gemelli focosi, Sagittario lungimiranti

Secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno 8 luglio, i nati sotto il segno del Leone devono essere un po’ più aperti. I Bilancia, invece, sono restii a fidarsi del prossimo

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per quanto riguarda le relazioni nascenti. Se, invece, siete in coppia da un bel po’ di tempo, allora è il caso di fare qualcosa per non cadere nella noia. In ambito professionale siete molto risoluti.

Toro. Nella vita spesso capita di trovarsi dinanzi degli ostacoli che potrebbero portarvi qualche piccolo danno. Se non sapete bene come destreggiarvi in una situazione incresciosa, non esitate a chiedere aiuto a una persona cara.

Gemelli. Siete molto passionali in questo periodo. Approfittatene per cimentarvi in nuove relazioni nel caso in cui siete single. Le coppie, invece, hanno la possibilità di sfruttare al meglio questo momento di ottimismo.

Cancro. Siete un po’ stanchi e sentite forte il bisogno di staccare un po’ la spina. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Sul lavoro accettate di buon grado alcune novità che vi capiteranno.

Leone. Ci sono delle buone occasioni all’orizzonte, ma dovete cercare di essere scaltri. Non lasciate che siano gli altri a prendere le decisioni al vostro posto. In amore è importante allargare la mente e anche il cuore.

Vergine. Interessanti risvolti dal punto di vista professionale. le stelle sono dalla vostra parte, pertanto, approfittatene. Se non vi sentite sicuri delle decisioni che avete preso, allora è il caso di chiedere l’aiuto di una persona cara.

Previsioni 8 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Di solito fate un po’ di fatica a fidarvi delle altre persone. Questo vi pone spesso nella condizione di dover rinunciare a delle cose. Dal punto di vista professionale, invece, è bene che non siate troppo ripetitivi.

Scorpione. le previsioni dell’oroscopo del giorno 8 luglio vi invitano ad essere intraprendenti e lucidi. Se non sapete bene in che direzione orientare le vostre attenzioni in amore, allora ascoltate solamente quello che dice il vostro cuore.

Sagittario. In questo periodo siete estremamente lungimiranti. Le previsioni dell’oroscopo dell’8 luglio vi invitano a non perdere di vista mai quelli che sono i vostri obiettivi, soprattutto adesso che li avete quasi raggiunti.

Capricorno. Ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto riguarda l’amore. Ciò che fino a questo momento poteva sembrarvi la scelta giusta e l’unica possibile, adesso potrebbe assumere una connotazione del tutto differente. Occhi ben aperti.

Acquario. In amore bisogna sapere quale sia il momento propizio per osare. Non lasciate che gli altri vi rubino la polpetta dal piatto. Sul lavoro meglio non false strane illusioni e agire con calma e razionalità.

Pesci. Siete piuttosto fortunati dal punto di vista lavorativo. Cercate, però, di non crogiolarvi troppo sugli allori e riflettete accuratamente prima di prendere una decisione che potrebbe cambiare il vostro destino.