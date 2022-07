Edoardo Tavassi potrebbe partecipare ad un famoso programma dopo l’Isola: corteggiamento serrato

Dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi potrebbe presto sbarcare in un nuovo programma molto seguito. Quella al reality show è stata la prima esperienza nel mondo dello spettacolo per il fratello di Guendalina ma, a quanto pare, il giovane è subito entrato nel mood.

Il programma condotto da Ilary Blasi, infatti, potrebbe rappresentare solo il trampolino di lancio per lui. Scopriamo, dunque, dove e quando potremmo rivedere Edoardo dato il grande successo che ha riscontrato.

Ecco in quale programma potremmo rivedere Edoardo Tavassi

Sull’ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 6 luglio, è presente un articolo in cui si parla del fratello di Guendalina. Edoardo Tavassi pare sarà presto provinato per prendere parte ad un programma molto amato e molto seguito. Si tratta di una trasmissione comica, che va in onda su Amazon Prime Video. Naturalmente stiamo parlando di Lol – Chi ride è fuori.

Per la terza edizione del programma comico condotto da Fedez e Frank Matano, infatti, pare si stia pensando di annoverare proprio l’ex isolano all’interno del cast. Il format del programma prevede che un gruppo di persone famose si chiudano in una casa per un determinato lasso di tempo e facciano di tutto per non ridere. Allo scopo di far perdere gli avversari, chiaramente, i protagonisti devono inventarsi divertenti e imbarazzanti siparietti.

In attesa di aggiornamenti, Edoardo torna al suo bizzarro lavoro

Edoardo Tavassi, dunque, potrebbe essere il personaggio perfetto per ricoprire questo ruolo all’interno del programma di Amazon Prime. La sua simpatia e la sua loquacità, infatti, sono caratteristiche che hanno subito conquistato il pubblico da casa. Ad ogni modo, almeno per il momento non vi è nessuna conferma ufficiale a riguardo. Da Chi si legge che gli autori del programma non hanno ancora dato luogo ai provini, tuttavia, sarebbero interessati a dare una chance al giovane.

Nel frattempo, Edoardo è tornato al suo lavoro, confessato di recente. Tavassi, infatti, fa le riprese video durante le operazioni chirurgiche. Un lavoro che ha spiazzato molte persone considerando la sua atipicità. Per adesso, nella vita del giovane non c’è nessun amore. Malgrado il successo riscontrato all’Isola, dunque, Edoardo non è riuscito a trovare la sua anima gemella. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere come evolveranno le cose sia dal punto di vista personale sia professionale.