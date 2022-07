Sonia Bruganelli sul GF Vip: la bizzarra proposta fatta a Signorini su una concorrente incinta

Sonia Bruganelli ha recentemente rilasciato un’intervista al programma Facciamo finta che in cui ha parlato dell’imminente edizione del GF Vip. Come tutti i fan sapranno, la moglie di Paolo Bonolis era contraria a tornare nel ruolo di opinionista del reality show.

Le cose, però, sono andate diversamente e, durante l’intervista, la donna ha spiegato anche i motivi celati dietro questo suo cambio di opinione. Dal colloquio, però, è emersa anche una proposta alquanto bizzarra fatta ad Alfonso. Ecco di cosa si tratta.

Ecco cosa ha spinto Sonia ad accettare il GF Vip

Nel corso dell’intervista, Sonia Bruganelli ha spiegato il vero motivo per cui aveva inizialmente rifiutato il secondo mandato al GF Vip. La donna ci ha tenuto a precisare che il suo lavoro principale si svolge dietro le quinte, pertanto, non aveva nessun interesse ad apparire in TV. L’esperienza vissuta l’anno scorso al reality show le bastava, tuttavia, sentirsi così corteggiata da Alfonso Signorini le ha fatto molto piacere.

Sonia, infatti, ha spiegato che il conduttore del reality show, in più occasioni, ha provato a convincerla ad accettare nuovamente l’incarico di opinionista. Stando a quante emerso, pare che il direttore di Chi abbia insistito parecchio allo scopo di convincere la protagonista ad accettare. La Bruganelli ha così voluto assecondare la proposta del collega, ma non ha potuto fare a meno di avanzare qualche “pretesa”.

La bizzarra proposta della Bruganelli sulla donna incinta nel programma

Sonia Bruganelli ha, infatti, rivelato di aver fatto una proposta alquanto bizzarra al conduttore del GF Vip. Come già è emerso nei giorni scorsi, quella di quest’anno dovrebbe essere l’edizione più lunga nella storia del programma. Le precedenti edizioni sono durate circa sei mesi, ma quella di quest’anno potrebbe superare tutti i record. Proprio per tale ragione, Sonia ha chiesto ad Alfonso di annoverare nel cast una donna incinta al primo mese di gravidanza.

Lo scopo sarebbe stato quello di fare partorire la persona in questione direttamente all’interno della casa. Per ovvie ragioni, però, il conduttore del reality show ha dovuto declinare l’esilarante proposta fatta dalla sua interlocutrice. Infine, Sonia ha speso anche qualche parola per commentare il ruolo di Orietta Berti. A suo avviso, la cantante è una vera forza della natura, pertanto, sarà sicuramente in grado di fornire un contributo eccellente a questa edizione del reality show di Canale 5.