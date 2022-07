Carmen Di Pietro tronista di Uomini e Donne? L’esilarante proposta a Maria De Filippi

In queste ore, è trapelata sul web una notizia piuttosto esilarante che riguarda Uomini e Donne e la possibilità di vedere Carmen Di Pietro sul trono. Da tempo si vocifera della possibilità di dare luogo ad un’edizione vip del programma

Negli ultimi giorni sta avanzando sempre di più questa ipotesi, al punto da spingere a credere che Maria De Filippi stia seriamente prendendo in considerazione la cosa. Ebbene, se tutto dovesse andare in porto, sulla poltrona rossa potremmo vedere proprio l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Vediamo cosa è emerso.

Le ipotesi della versione Vip di Uomini e Donne: gli ultimi aggiornamenti

Carmen Di Pietro andrà davvero a Uomini e Donne in qualità di tronista? Innanzitutto, in merito all’ipotesi di una versione vip del talk show pomeridiano, pare che la conduttrice si stia convincendo. Si vocifera, infatti, che tale variante della trasmissione dovrebbe prendere il via a partire dalla primavera del prossimo anno. Il programma comincerà come al solito a settembre, con la solita divisione tra trono classico e trono over.

A partire dal prossimo anno, però, dovrebbe essere apportata una modifica sostanziale che porterà il programma a rinnovarsi radicalmente. Parallelamente alla versione tradizionale, infatti, ne dovrebbe essere aggiunta una formata da personaggi famosi. Ebbene, la prima candidata ufficiale a prendere parte a questo ipotetico esperimento è proprio Carmen. Nel corso di una recente intervista, infatti, la donna ha fatto delle confessioni inaspettate.

La proposta di Carmen Di Pietro a Maria De Filippi

Alla domanda diretta se parteciperebbe mai a Uomini e Donne, Carmen Di Pietro ha risposto in maniera assolutamente affermativa. La showgirl, infatti, ha rivelato di essere una grande fan del talk show di Canale 5. Per questo motivo, ha scelto di lanciare un vero e proprio appello alla padrona di casa. La donna, infatti, ha chiesto esplicitamente a Maria De Filippi di prenderla in considerazione nel caso in cui dovessi andare realmente in porto la versione vip.

Molto probabilmente, a Carmen dovrebbe essere affidato il ruolo di tronista. I suoi modi di fare schietti e il suo parlare in maniera piuttosto bizzarra, diventerebbero sicuramente delle armi vincenti che invoglierebbero tantissime persone a seguire la trasmissione. Al momento, però, non c’è stata nessuna conferma ufficiale da parte dello staff del programma. Non ci resta che attendere per vedere come andrà a finire.