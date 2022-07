Matteo Ranieri, retroscena dopo rottura con Valeria: “Innamorato di un’altra…” (FOTO)

Matteo Ranieri e Valeria Cardone hanno appena annunciato di essersi lasciati. Subito dopo la diffusione di questa notizia, però, molti utenti del web hanno cominciato a storcere il naso non credendo alla versione dei fatti raccontata dai due ragazzi.

Specie l’influencer Deianira Marzano ha indagato un po’ più a fondo sulla vicenda ed ha scoperto dei retroscena inaspettati che riguardano l’ex tronista di Uomini e Donne. A quanto pare, dietro la loro separazione pare si celino dei motivi molto più seri.

Gli inaspettati retroscena su Matteo Ranieri dopo la rottura con Valeria

Una volta annunciata la fine della storia, Matteo Ranieri è finito al centro di una bufera mediatica. Il ragazzo è stato accusato di aver preso in giro Valeria e di non averla mai desiderata realmente. La loro relazione, infatti, è durata troppo poco tempo. Inoltre, ci sono anche altre incongruenze che stanno sollevando un bel po’ di polemiche. L’influencer Deianira ha dichiarato di essere in possesso di informazioni compromettenti sul conto dell’ex tronista.

In primo luogo, la donna ha confutato la versione dei fatti del ragazzo asserendo che il giovane avrebbe lasciato Valeria molto tempo fa. Per tutto questo tempo, il giovane avrebbe mantenuto il silenzio in quanto nasconderebbe dei segreti. Stando a quanto rivelato dalla donna, infatti, pare che Matteo sia segretamente innamorato di un’altra ragazza. Il loro amore, però, sarebbe del tutto impossibile. Per tale ragione, Ranieri avrebbe provato a dimenticare questa persona con Valeria non ottenendo alcun risultato.

Le segnalazioni pervenute dopo la rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone non sono finite qui. Pare, infatti, che in questo periodo di tempo l’ex tronista si sia anche candidato per il GF Vip. Il giovane avrebbe già sostenuto alcuni provini, durante i quali pare si sia sempre definito come un ragazzo single. Questo, dunque, confermerebbe il fatto che la storia tra i due ex volti di Uomini e Donne sia giunta al capolinea già da un bel po’ di tempo.

Per il momento, però, l’ex di Sophie Codegoni non è intervenuto ulteriormente sulla vicenda, né tantomeno si sa quale sia stato l’esito del provino per il reality show. Il giovane seguirà le orme di Sophie e entrerà anche lui nella casa più spiata d’Italia? Non ci resta che attendere per scoprirlo.