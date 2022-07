Tale e Quale Show, Carlo Conti silura le principesse Selassié: ecco cosa è successo

Tempo di aggiornamenti per quanto riguarda il cast di alcuni programmi televisivi. A tenere banco in queste ore sono le indiscrezioni trapelate sulla prossima edizione di Tale e Quale Show, sta di fatto che ci sono aggiornamenti sulle principesse Selassié.

Jessica, Lulù e Clarissa sembravano essere concorrenti quasi certe della prossima edizione del talent show di Rai 1 ma, purtroppo, le trattative sono saltate. Carlo Conti ha deciso di fare fuori le tre ragazze ponendo al loro posto una donna del mondo dello spettacolo decisamente più famosa. Ecco cosa è emerso.

Brutte notizie per le principesse Selassié: cambio di rotta a Tale e Quale Show

Le principesse Selassié non saranno nel cast di Tale e Quale Show. Nelle scorse settimane aveva tenuto banco la notizia della partecipazione delle tre ragazze come unico concorrente, tuttavia, le cose non sono andate nel modo sperato. Le tre protagoniste avevano sostenuto dei provini telefonici con lo staff del programma e sembravano aver entusiasmato in un primo momento la produzione. In queste ore, però, il portale Tv Blog ha dato notizia del fatto che le tre ex concorrenti del GF Vip non saranno nel cast del format di Rai 1.

A quanto pare, all’ultimo momento Carlo Conti ha cambiato idea sul loro conto ed ha preferito lasciare spazio ad una persona decisamente più famosa di loro. Al momento, le tre ragazze non hanno proferito parola in merito. Solo Jessica ha pubblicato una Instagram Storie alquanto criptica in cui ha scritto che la ruota gira per tutti. Al momento, però, non si sa se sia una frecciatina al talent show oppure no.

Ecco chi sostituirà le tre ragazze

Ricordiamo che le principesse Selassié avevano commentato in precedenza le ipotesi circa la loro partecipazione a Tale e Quale Show. Mentre tutti davano per certa la loro presenza, le tre ragazze avevano chiarito che non avessero ancora ricevuto una proposta ufficiale per prendere parte al programma e, a quanto pare, questo non avverrà affatto. Per quanto riguarda la persona che andrà a sostituire le tre ragazze, invece, è emerso il nome di una showgirl molto famosa.

A partire da settembre, su Rai 1, pronta a cimentarsi in esilaranti prove di ballo, di canto e, chiaramente, di imitazione, ci sarà Valeria Marini. Conti pare abbia deciso di puntare su personaggi più famosi, che con maggiore semplicità possano suscitare l’interesse e la curiosità da parte del pubblico da casa. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere quale altro nome emergerà.