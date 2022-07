Oroscopo 9 luglio 2022: Cancro indecisi, Capricorno un po’ fiacchi

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 9 luglio, i nati sotto il segno dell’Acquario sono più rilassati. Gli Ariete devono fare i conti con il passato, mentre i Cancro sono un po’ indecisi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono delle faccende in sospeso che fareste bene a prendere in considerazione. Ricordate che il passato, se non risolto, viene sempre a bussare alla vostra porta, quindi, cercate di essere attenti.

Toro. In amore ci sono delle novità in arrivo. Le previsioni dell’oroscopo del 9 luglio vi invitano ad essere un po’ più lungimiranti. Se siete indecisi su una decisione da prendere. seguite il consiglio di una persona esperta.

Gemelli. Nel lavoro ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma è importante tenere alto l’umore. In ambito professionale bisogna essere cauti e non lasciarsi mettere i piedi in testa da nessuno.

Cancro. I nati sotto questo segno stanno vivendo qualche piccolo momento di indecisione. Ci sono delle cose da rivedere per quanto riguarda la vita di coppia. Cercate di scendere a qualche compromesso.

Leone. Il vento cambia e anche se situazioni più ardue adesso potrebbero assumere una connotazione del tutto differente. Cercate di tenere alto l’umore e di non lasciarvi abbindolare dalle chiacchiere.

Vergine. In amore si prospetta per voi un bel momento. Allargate gli orizzonti se siete single e apritevi a nuove esperienze. Dal punto di vista professionale, invece, ci vuole una tregua.

Previsioni 9 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata interessante su più fronti. Ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto riguarda l’amore. In ambito professionale, invece, è meglio essere cauti e non lasciarsi passare la mosca sotto al naso.

Scorpione. Giornata produttiva per quanto riguarda il lavoro. Se avete delle questioni in sospeso in amore, forse è il caso di risolverle. Dal punto di vista delle relazioni, invece, siate meno introversi.

Sagittario. Buon momento per quanto riguarda la vita di coppia. Se siete single, invece, apritevi alle nuove conoscenze. Non permettete a nessuno di porre degli ostacoli nella vostra vita.

Capricorno. La stanchezza per il lavoro e per i numerosi impegni che avete comincia a farsi sentire. Cercate di tenere alto l’umore e di non lasciarvi prendere subito dallo sconforto dinanzi qualche intoppo.

Acquario. Oggi vi sentite meglio rispetto ai giorni appena trascorsi. Il vostro umore è più alto e anche le preoccupazioni sono calate. Continuate così e trascorrete più tempo con le persone care.

Pesci. Non ci sono limiti quando si vuole raggiungere un obiettivo. Impegnatevi affinché tutto vada secondo i piani, ma anche se non dovesse accadere, non perdetevi di coraggio.