Ex tronista di Uomini e Donne si sposa: ecco quando, dove e con chi

In queste ore, un’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato che si sposa. In realtà l’annuncio era già stato fatto l’anno scorso, in occasione di una splendida proposta di matrimonio. Da poco, però, sono trapelate delle informazioni un po’ più precise in relazione all’evento.

La persona di cui stiamo parlando è Sabrina Ghio. L’ex volto del talk show di Maria De Filippi presto coronerà il suo sogno d’amore con il suo compagno Carlo Negri. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Cosa si sa sull’ex tronista di Uomini e Donne che si sposa

Anche un’altra ex tronista di Uomini e Donne si sposa. Lei è Sabrina Ghio, la quale ha preso parte al programma pomeridiano di Canale 5 un po’ di anni fa. La sua esperienza all’interno del dating show, purtroppo, non si concluse nel modo sperato. Tuttavia, con il passare del tempo, Sabrina è riuscita ad incontrare un ragazzo che le ha fatto battere il cuore e che si è rivelato la persona giusta. La persona in questione è Carlo Negri. Di lui si sa poco, in quanto non è molto avvezzo al mondo dello spettacolo.

I due, infatti, hanno sempre preferito vivere la loro storia d’amore in privato, senza spettacolarizzare nulla. Lo scorso anno, però, il ragazzo decise di spiazzare la sua compagna facendole una toccante proposta di matrimonio. Essa capitò proprio a seguito della scoperta di una grave malattia da parte della ragazza. Ad ogni modo, adesso che il peggio è passato, i due possono finalmente realizzare il loro più grande desiderio.

Giorno e data delle nozze

A dare qualche informazione in più in merito al matrimonio è stata proprio l’ex tronista di Uomini e Donne. Sabrina, infatti, ha risposto ad alcune domande dei fan ed ha rivelato di essere estremamente felice. Lei e Carlo si sposeranno molto presto, ovvero, il prossimo 27 agosto. La location scelta dai due protagonisti è la Puglia, ma per ora non è stato ancora rivelato il ristorante o altro.

Sabrina e Carlo, infatti, stanno preferendo tenere per sé questo momento così importante. Ricordiamo che la ragazza ha anche una figlia, che sta cercando di rendere partecipe in questo liete evento il più possibile. Per sapere qualche informazione in più a riguardo, dunque, non ci resta che attendere ancora un altro po’ di tempo.