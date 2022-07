Adriana Volpe rompe il silenzio sul GF Vip: ecco cosa pensa davvero sull’essere stata tagliata fuori

Adriana Volpe ha rilasciato un’intervista al magazine Mio in cui ha parlato di quello che è accaduto in questi giorni in riferimento al GF Vip. Nello specifico, la donna ha commentato la decisione di Alfonso Signorini di tagliarla fuori dal reality show.

Stando a quanto emerso dall’intervista, pare che Adriana abbia voluto mostrare una certa diplomazia nel commentare la vicenda. In molti, infatti, ritengono che la donna non sia stata del tutto sincera. Vediamo in particolare cosa ha detto.

Ecco cosa pensa Adriana Volpe dell’essere tagliata dal GF Vip

Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di vedere, Adriana Volpe è stata tagliata fuori dal programma. Malgrado la protagonista non avesse mai negato di essere propensa a tornare nella trasmissione in qualità di opinionista, Alfonso Signorini e lo staff hanno deciso di non darle questa opportunità. Al suo posto, invece, è stata confermata, per la seconda volta di fila, Sonia Bruganelli, accompagnata dalla new entry Orietta Berti.

Questa decisione ha, chiaramente, sollevato in grosso polverone sul web e tutti erano in attesa di scoprire in che modo avrebbe reagito la protagonista. Ebbene, in queste ore finalmente è arrivata la verità. Adriana Volpe, infatti, ha commentato quanto accaduto ed ha detto di essere serena. In questo momento si sta concentrando molto sulla sua vita e sulla sua carriera, al di là dell’esperienza nel reality show.

Le parole su Sonia Bruganelli spiazzano

Malgrado questo, Adriana Volpe ci ha tenuto a ringraziare coloro i quali le hanno dato la possibilità di fare l’opinionista del GF Vip in quanto l’esperienza le è servita tanto. Inoltre, si è molto divertita, pertanto, la porterà sempre nel cuore. Del fatto che al suo posto è stata scelta Sonia? Beh Adriana sembra non volerne fare un dramma. La conduttrice, infatti, ha spiegato di stimare molto la Bruganelli, soprattutto come imprenditrice.

Pertanto, coloro i quali si aspettavano di udire parole al vetriolo da parte dell’ex volto de I Fatti Vostri, sono rimasti delusi. Adriana è apparsa tranquilla e serena, ma diversi utenti del web non credono molto a questo. Secondo molti, infatti, la Volpe avrebbe ostentato un’eccessiva diplomazia per non mettere in luce il fatto di esserci rimasta, in realtà, molto male. Come reagirà Sonia a tutto ciò? Anche lei sarà di questa opinione? Vedremo.