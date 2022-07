Oroscopo 10 luglio classifica: Leone un po’ introversi, Acquario al top

Secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno 10 luglio, i nati sotto il segno del Toro devono essere un po’ più flessibili. I Pesci, invece, sono titubanti sul lavoro

Oroscopo dei primi sei segni

1 Acquario. Cogliete al volo le occasioni che vi capiteranno sul lavoro. Non pensateci troppo in quanto certi treni non ripassano. In amore, invece, se ci sono state delle incomprensioni, adesso è possibile mettere tutto a posto.

2 Vergine. Se ci sono delle cose da rivedere in amore, fatelo quanto prima. Una volta appianate le divergenze, godetevi un po’ di più la vita di coppia o anche la solitudine nel caso in cui siate felicemente single.

3 Bilancia. Le previsioni dell’oroscopo del 10 luglio vi invitano ad essere più estroversi In amore bisogna correre qualche rischio se si vuole essere felici. Per quanto riguarda il lavoro, invece, attenti ad un nuovo progetto o collaborazione.

4 Scorpione. non rimandate a domani quello che potreste fare oggi. In amore e nel lavoro è importante mettersi sempre in gioco e non aspettare che siano gli altri a giocare le prime mosse. La miglior difesa è l’attacco.

5 Ariete. Non siate troppo severi nel giudicare le persone che vi circondano. A tutti può capitare di commettere degli errori. La cosa importante, poi, è riconoscere di aver sbagliato e fare qualcosa per rimediare.

6 Toro. Siete un po’ troppo tesi e la cosa potrebbe cominciare a crearvi qualche problema nei rapporti di coppia. Dal punto di vista professionale, invece, c’è un nuovo progetto in ballo, che fareste bene a prendere in considerazione.

Previsioni 10 luglio ultimi sei segni

7 Gemelli. Buon momento per quanto riguarda la vita sentimentale. Ci sono delle novità all’orizzonte, ma dovete imparare a gestire un po’ di più le vostre emozioni. Questo non vuol dire essere controllati, ma evitare di incappare in cocenti delusioni.

8 Cancro. Le previsioni dell’oroscopo di domenica 10 luglio vi invitano ad osare un po’ di più. Spesso vi lasciate inibire dalla paura di sbagliare. Sia in amore sia nel lavoro è importante tenere gli occhi un po’ più aperti.

9 Leone. Non siete particolarmente in vena di fare conversazione. Se svolgete una professione a contatto con il pubblico, questo potrebbe essere un problema. Cercate di non mescolare sfera privata con quella professionale.

10 Pesci. I nati sotto questo segno sono un po’ titubanti per quanto riguarda la sfera professionale. Se non vi fidate del contesto nel quale vi trovate è meglio tenere gli occhi ben aperti, ma non rischiate di diventare paranoici.

11 Sagittario. L’oroscopo vi invita a prendervi un momento tutto per voi. Se non sapete in che direzione andare, chiedete al vostro cuore e seguite solo ed esclusivamente tutto quello che esso vi suggerisce.

12 Capricorno. Ci sono degli alti e dei bassi nella vita e voi oggi vi sentite un po’ giù. Non abbiate paura, però, in quanto la situazione migliorerà già a partire dall’inizio della prossima settimana. Siate fiduciosi e non arrendetevi.