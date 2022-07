Uomini e Donne, Claudia e Lorenzo svelano il sesso del bebè: al baby shower anche ex del programma

Un po’ di settimane fa, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno annunciato il sesso del loro bebè. Come di consueto, ormai, è stato organizzato un baby shower a cui ha preso parte anche qualche ex volto di Uomini e Donne.

L’evento è stato molto emozionante, sta di fatto che l’ex corteggiatrice è scoppiata in lacrime dalla gioia. Vediamo, dunque, se i due aspettano un maschio o una femmina e cosa è successo alla festa in onore del nascituro.

Ecco qual è il sesso del bebè di Claudia e Lorenzo

Claudia e Lorenzo hanno appena appreso il sesso del bebè. I due ex volti di Uomini e Donne sono in attesa di una femminuccia. Per l’occasione è stata organizzata una festa il cui apice si è toccato nel momento in cui i due genitori si sono apprestati a svelare il sesso del loro bambino. La coppia si è avvicinata ad un armadietto e, quando lo hanno aperto, al suo interno sono fuoriusciti i palloncini del colore del genere del nascituro, in questo caso, quindi, sono usciti palloncini rosa.

Entrambi si sono emozionati moltissimo, sta di fatto che si sono uniti in un caloroso abbraccio. Tra le Instagram Stories dei diretti interessati, poi, sono presenti anche delle clip dalle quali si vede la commozione negli occhi di Claudia. Un po’ gli ormoni impazziti e un po’ la gioia del momento, la Dionigi non è riuscita a trattenere le lacrime per la lieta novella. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo🐍 (@lorenzo.riccardi17)

Ex di Uomini e Donne partecipa al baby shower

Ad ogni modo, alla festa per l’annunciazione del sesso del bebè di Claudia e Lorenzo ha partecipato anche qualche ex volto di Uomini e Donne. tra di essi c’era Teresa Langella. L’ex tronista del programma ha condiviso con Lorenzo l’esperienza del trono, pertanto, sono rimasti abbastanza amici anche una volta terminato il loro percorso in studio. Al di là della presenza fisica di Teresa, però, altri ex protagonisti della trasmissione si sono uniti alla gioia dei due protagonisti attraverso dei commenti su Instagram.

I loro profili, infatti, sono stati letteralmente inondati di messaggi di auguri e congratulazioni. Al momento i diretti interessati ancora non sono intervenuti sui social per commentare quanto accaduto. Molto probabilmente lo faranno nelle prossime ore, pertanto, non ci resta che attendere per vedere che cosa avranno da dire.