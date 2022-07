Marco Melandri torna con l’amante dopo l’Isola dei Famosi: la moglie Manuela rompe il silenzio

Marco Melandri è stato tra i concorrenti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Il protagonista, però, è durato nel reality show pochissimo, sta di fatto che è uscito dopo pochissimo dal suo inizio.

Su di lui, però, sono sempre stati molti i rumor, specie per quanto riguarda la vita sentimentale. Ebbene, adesso che il programma è ampiamente finito, si sta continuando a parlare di lui a causa di una decisione presa inaspettatamente. Il pilota ha lascito sua moglie per tornare con “l’amante”. Ecco cosa è successo.

Manuela svela cosa ha fatto Marco Melandri dopo l’isola dei Famosi

In queste ore, Manuela Raffaeta ha rotto il silenzio in merito alla relazione con quello che risulta essere sulla carta ancora suoi marito. La donna ha detto che, una volta terminata l’Isola dei Famosi, Marco Melandri l’ha lasciata ed è tornato con la sua “amante”. Un po’ di tempo fa, infatti, i due si separarono in quanto il pilota conobbe una nuova donna, della quale si invaghì molto. Malgrado questo, però, Manuela decise di continuare a lottare per salvaguardare la loro famiglia, dato che hanno anche una figlia.

In un primo tempo sembrava esserci riuscita, sta di fatto che Marco lasciò l’altra donna e decise di proseguire la storia con sua moglie. Cinque giorni dopo la fine del reality show di Canale 5, però, Marco ha cambiato nuovamente idea ed ha deciso di lasciare sua moglie per tornare dall’altra donna. Questa decisione, chiaramene, ha lasciato senza parole Manuela, la quale ha preferito non esprimere giudizi a riguardo.

Come sta adesso l’ex di Marco

Ad ogni modo, alla luce di quanto accaduto, la moglie di Marco Melandri ha detto che adesso sta bene. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, invece, non si è ancora sbilanciato sulla vicenda. Manuela, però, ha ammesso che adesso la sua unica priorità è sua figlia. Il suo unico scopo è donarle serenità. Proprio per tale ragione, lei e Marco hanno deciso di rimanere in rapporti civili proprio per garantire tranquillità alla ragazzina.

Dopo aver rilasciato queste dichiarazioni, poi, la Raffaeta ha registrato delle Instagram Stories volte ad immortalare il suo fine settimana. Ebbene, stando a quanto emerso, la donna è serena e felice, sta di fatto che si è concessa una gita in barca insieme a sua figlia e a persone a lei care. Il capitolo Marco, dunque, sembra sia definitivamente archiviato.