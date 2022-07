Oroscopo 12 luglio 2022: Ariete più decisi, Bilancia in cerca di attenzioni

Secondo l’oroscopo del 12 luglio, i nati sotto il segno del Cancro sono favoriti nel lavoro. I Vergine sono in ripresa, mentre i Sagittario sono un po’ distratti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete un po’ titubanti su alcune decisioni da prendere. Cercate di non riflettere troppo, soprattutto quando si tratta di faccende legate alla sfera sentimentale. Talvolta agire d’istinto è la cosa migliore.

Toro. L’Oroscopo del 12 luglio vi invita a tenere duro se volete davvero conseguire un obiettivo. Gli ostacoli nella vita sono del tutto normali, quindi, cercate di trovare il lato positivo di ogni cosa.

Gemelli. Giornata interessante sul fronte dei sentimenti. In ambito professionale, invece, potreste trovarvi dinanzi un bivio a dover prendere una decisione, anche in un periodo di tempo piuttosto breve.

Cancro. Buon momento per quanto riguarda il lavoro. In questo periodo siete molto favoriti sotto questo punto di vista, ma attenti a non tirare troppo la corda. Riflettete prima di prendere qualunque decisione.

Leone. Non siate troppo frettolosi. Nella vita bisogna essere pazienti e aspettare il tempo giusto per ogni cosa. Se forzerete troppo il destino, potrebbe finire per ritorcersi contro, quindi, attenzione.

Vergine. Gli ultimi giorni sono stati un po’ provanti per voi, ma adesso potrete recuperare. La vostra forma fisica tornerà ad essere al topo poco alla volta. Cercate di non strafare e approfittate di questo momento per chiarire delle questioni in sospeso.

Previsioni 12 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno sono alla ricerca di attenzioni. Se non vi sentite abbastanza apprezzati, potreste essere spinti a ricercare le attenzioni che vi mancano altrove, quindi, siate cauti.

Scorpione. Buon momento per quanto riguarda il lavoro, ma ogni tanto bisogna prendersi anche qualche piccola pausa. Se state tergiversando in amore, adesso è tempo di essere più chiari.

Sagittario. L’Oroscopo del 12 luglio vi invita ad essere un po’ più attenti. Cercate di essere meno distratti, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, occhi ben aperti sulle nuove opportunità.

Capricorno. Amate mettere al primo posto gli interessi delle persone care. Talvolta, però, mettete voi stessi in prima posizione. Solo se starete bene voi potrete stare bene con le altre persone.

Acquario. Siate più flessibili in amore. Spesso tendete a vedere la vita in maniera troppo rigida, ma non esiste solo il bianco e il nero. Per quanto riguarda l’amore, invece, è tempo di darsi un’opportunità.

Pesci. In amore siete un po’ indecisi. Ci sono delle valutazioni da fare, pertanto, prestate attenzione. Sul lavoro ci vuole concentrazione e, soprattutto, un forte spirito di adattamento.