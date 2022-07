Programmi Mediaset: ecco quando iniziano GF Vip, Uomini e Donne, Amici, Verissimo e altri

Durante il periodo estivo i programmi Mediaset vanno in vacanza, ma in queste ore sono spuntate informazioni molto interessanti in merito alle date d’inizio delle principali trasmissioni della rete. Da Uomini e Donne, al GF Vip, ad Amici e molto altro, vediamo, dunque, quando ritorneranno in onda questi programmi.

La settimana da segnare sul calendario è quella che comincia da lunedì 12 settembre, in quanto sarà questa la data di inizio di molti format. Vediamo nel dettaglio tutte le date e tutto ciò che è emerso.

Quando riprendono i programmi Mediaset: Uomini e Donne, Amici e Tu Si Que Vales

Partendo dai programmi targati Maria De Filippi, Mediaset pare abbia scelto il 12 settembre come data d’inizio di alcune trasmissioni. Uomini e Donne, ad esempio, dovrebbe riaprire i battenti proprio in questo giorno. Le registrazioni, però, dovrebbero cominciare da fine agosto. Per quanto riguarda Amici, invece, il talent show dovrebbe partire con un po’ di ritardo, ovvero, da domenica 18 settembre. Di conseguenza, il giorno successivo, lunedì 19 settembre, dovrebbe cominciare il daytime della trasmissione di Maria De Filippi.

In merito a Tu si Que Vales, invece, le registrazioni sono cominciate oggi, 11 luglio, sta di fatto che Belen Rodriguez ha registrato delle Instagram Stories in cui ha detto di essere diretta negli studi Mediaset per effettuare le prime registrazioni del talent show di Canale 5. Ad ogni modo, il programma dovrebbe tornare in onda, sempre sul quinto canale, a partire da sabato 17 settembre 2022.

Le date d’inizio del GF Vip e Verissimo

Per quanto riguarda altri programmi Mediaset, invece, il 12 settembre sembra sia la data d’inizio anche del GF Vip. Pare che anche quest’anno sarà previsto il doppio appuntamento settimanale, fissato al lunedì e, quasi certamente, al venerdì. I primi due appuntamenti con il reality show, infatti, dovrebbero essere il 12 e il 16 settembre. Silvia Toffanin, invece, riaprirà i battenti del suo Verissimo a partire da domenica 18 settembre, subito dopo la prima puntata di Amici 22.

Al momento queste sembrano essere le date di ripartenza delle principali trasmissioni Mediaset. Nel frattempo, però, in attesa dei grandi ritorni, lo staff Mediaset sta lavorando alla preparazione della nuova stagione televisiva. A Uomini e Donne si stanno effettuando i provini per la prossima edizione. Stessa cosa anche per Amici, che sta provinando i futuri concorrenti. Tu Si Que Vales ha cominciato le registrazioni e il GF Vip è alla ricerca del cast perfetto.