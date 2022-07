Barbara D’Urso in ospedale: la conduttrice fa un check-up completo, ecco il motivo

In queste ore, Barbara D’Urso ha registrato dei video in cui si è mostrata all’interno di un ospedale. La conduttrice Mediaset ha informato i suoi fan circa il fatto che avesse deciso di sottoporsi a dei controlli medici piuttosto approfonditi.

Nel corso dei video, poi, la donna ha anche chiarito il motivo che l’ha spinta ad approfondire le sue condizioni di salute. Vediamo cosa è successo e, soprattutto, quali sono stati gli esiti.

Ecco perché Barbara D’Urso ha fatto tutti quei controlli in ospedale

Barbara D’Urso ha trascorso parte degli ultimi giorni in ospedale. A raccontare tutto è stata la diretta interessata attraverso alcuni video pubblicati su Instagram per i suoi fan. La protagonista ha esordito dicendo di essersi concessa qualche giornata di relax, tuttavia, prima di farlo si è sottoposta a dei controlli medici. In particolar modo, ha fatto un check-up completo volto a definire con esattezza il suo quadro clinico.

Il motivo per cui la conduttrice ha deciso di effettuare tutti questi esami risiede nella volontà di fare prevenzione. la presentatrice, infatti, ci ha tenuto a porre l’accento su questo concetto molto importante. La protagonista ha ammesso l’importanza di effettuare sempre dei controlli, in modo da tenere d’occhio la propria salute e, se necessario, intervenire in tempo. Dopo aver spronato tutte le persone che la seguono a fare come lei, la donna ha svelato anche quale sia il suo quadro clinico.

Ecco quali sono le condizioni di salute della conduttrice

Direttamente dall’ospedale, Barbara D’Urso ha registrato dei video in compagnia dei medici che hanno analizzato la sua cartella clinica. Ebbene, stando a quanto emerso, Lady Cologno è sana come un pesce. I dottori, infatti, si sono complimentati con lei in quanto tutti gli esami sono usciti perfetti. Insomma, a quanto pare, gli anni che avanzano non sembrano essere affatto un peso per Barbara D’Urso.

Dopo essersi sottoposta a tutti questi controlli, poi, la donna si è concessa davvero qualche momento di spensieratezza e di relax in compagnia dei suoi amici più stretti. Tra giornate al mare, cene al tramonto e serate trascorse a fare baldoria, dunque, la vita di Barbara D’Urso sta trascorrendo a gonfie vele. La dama si sta godendo le vacanze in attesa che cominci una nuova stagione lavorativa. Ricordiamo, infatti, che la D’Urso continuerà ad essere alla guida di Pomeriggio 5 anche da settembre in poi.