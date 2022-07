GF Vip 7, tre concorrenti della sesta edizione rientrano in casa? Ecco di chi si tratta e il loro ruolo

Dietro le quinte del GF Vip fervono i preparativi per quanto riguarda la scelta dei concorrenti che parteciperanno all’edizione numero 7. Dopo tanti nomi trapelati, alcuni confermati, ma molti altri smentiti, sono saltati fuori i nomi di tre ex volti del reality show.

Nello specifico, pare che tre ex protagonisti che hanno fatto parte dell’edizione numero 6 siano pronti a tornare nella casa più spiata d’Italia per creare un bel po’ di scompiglio. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa è emerso.

Ecco i tre ex concorrenti del GF Vip pronti a tornare in casa

Chi saranno i concorrenti del GF Vip 7? L’elenco completo è ancora lontano, tuttavia, sul web stanno trapelando i nomi dei primi protagonisti che potrebbero cimentarsi in questa avventura. A dare delle informazioni a riguardo è stato proprio Alfonso Signorini. Quest’ultimo ha annunciato il nome della prima concorrente ufficiale che è Chadia Rodriguez. In lizza, poi, ci sarebbe anche Pamela Prati, pronta a fare il suo ritorno trionfale in tv.

Ad ogni modo, a tenere banco in queste ore sono i nomi di tre ex volti del reality show che sembrerebbero pronti a tornare in casa. Loro sono Alex Belli, Giucas Casella e Francesca Cipriani. L’influencer Amedeo Venza ci fa sapere che costoro dovrebbero varcare nuovamente la soglia della porta rossa per creare un po’ di scompiglio tra i vari protagonisti della prossima edizione.

Chi altri potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip 7

La presenza di Alex, Giucas e Francesca nella casa del GF Vip 7, dunque, non dovrebbe essere in qualità di concorrenti ufficiali. I tre protagonisti, infatti, pare saranno in casa solo per un breve lasso di tempo. Loro tre, però, non sono gli unici a tornare. Molto probabilmente, infatti, in veste di concorrente a tutti gli effetti dovrebbe esserci anche Patrizia De Blanck. Quest’ultima potrebbe tornare in gioco in coppia con un suo caro amico influencer molto giovane chiamato Lorenzo Castelluccio.

Al momento sono queste le ultime indiscrezioni trapelate sul reality show condotto da Alfonso Signorini. In queste ore, però, è stata diffusa anche la data d’inizio del programma. Esso dovrebbe cominciare lunedì 12 settembre, con doppio appuntamento settimanale. Per tale ragione, i concorrenti dovrebbero entrare in casa a scaglioni, come accaduto anche gli scorsi anni. Essi si divideranno tra la serata di lunedì 12 e, molto probabilmente, quella di venerdì 16 settembre.