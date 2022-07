Francesco Totti e Ilary Blasi annunciano la fine del loro matrimonio: le prime parole ufficiali

Quello che sembrava essere nell’aria da un bel po’ di tempo è divenuto realtà. Ilary Blasi e Francesco Totti hanno appena annunciato la loro separazione consensuale. Il matrimonio tra l’ex capitano della Roma e la showgirl è giunto al termine.

La coppia ha deciso di dare questo triste annuncio attraverso un comunicato, il quale sarebbe dovuto essere diramato alle ore 19:00 del giorno 11 luglio 2022, ma in realtà non è stato proprio così. L’ufficialità della notizia è stata data sul magazine Chi, il quale sarà in edicola a partire da mercoledì 13 luglio.

Francesco Totti e Ilary si sono lasciati: è ufficiale

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti è nata circa 20 anni fa. Nel 2005, poi, i due decisero di unirsi in matrimonio e mettere su famiglia. Dalla loro unione sono nati tre figli. Purtroppo, però, dopo tutti questi anni, fatti come per tutti di alti e bassi, i due hanno preso la decisione di porre fine al loro matrimonio. Attraverso un comunicato, la coppia ha dato ufficialità circa le loro decisioni.

Nello specifico, i due protagonisti hanno scelto il magazine di Alfonso Signorini come luogo in cui dare la notizia della loro separazione. Stando a quanto si legge dalla copertina del settimanale, infatti, pare che i due siano separati già da un po’ di tempo. In attesa di comunicare la fine del loro matrimonio, Ilary Blasi e Francesco Totti pare abbiano trascorso le notti separati. L’ex calciatore sembrerebbe essere stato ospite di Noemi Bocchi, con la quale sembrerebbe convivere già da un paio di mesi. Sulla copertina di Chi si legge: “La colpa è nel mezzo”.

Le dichiarazioni presenti nel comunicato di Ilary Blasi

In merito a Ilary Blasi, invece, la donna ha ufficializzato la notizia mediante un comunicato ANSA. In particolar modo, la donna ha chiarito che il matrimonio con Francesco è giunto al termine. La protagonista, però, ha esortato tutte le persone che stanno seguendo la vicenda a mostrare rispetto per la privacy e a non infierire sulla faccenda. Queste sono le uniche dichiarazioni, non ne seguiranno altre.

Era da diverso tempo che si vociferava di una possibile crisi tra i due. I diretti interessati, però, intervennero a loro tempo per smentire quelli che furono definiti dei meri pettegolezzi. Ilary commentò la vicenda durante un’ospitata a Verissimo, mentre l’ex calciatore registrò dei video su Instagram in cui smentì tutto. Purtroppo, però, qualcosa di vero pare ci fosse in quei pettegolezzi, sta di fatto che i due hanno deciso di interrompere il loro matrimonio.