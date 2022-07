Belen Rodriguez ha avuto il covid: forma molto aggressiva, come sta adesso

Negli ultimi giorni, Belen Rodriguez è stata piuttosto assente dai social e molti credevano fosse a causa di una presunta crisi con Stefano De Martino, in realtà la donna ha avuto il covid. A raccontare tutto è stata la diretta interessata attraverso il suo profilo Instagram.

Lunedì 11 luglio sono cominciate le riprese di Tu Si Que Vales e la showgirl è riuscita a tornare alla guida della trasmissione dopo essersi ammalata. Per tale motivo, ha deciso di spiegare un po’ ai fan cosa ha vissuto.

Ecco come sta Belen Rodriguez dopo il covid

Belen Rodriguez ha avuto il covid in questi giorni. Nell’ultimo periodo la showgirl era sparita da Instagram, cosa che aveva generato molto sgomento e perplessità nei numerosi fan. In molti hanno cominciato a fare delle domande e ad avanzare anche delle ipotesi piuttosto estreme. Diversi utenti, infatti, avevano insinuato che la donna si fosse presa una pausa a causa di alcuni problemi con Stefano De Martino.

La verità, però, non è affatto questa e a raccontare tutto è stata proprio lei. Belen, infatti, attraverso dei video su Instagram ha detto di essere stata molto male nell’ultimo periodo in quanto ha contratto il covid. La Rodriguez ha chiarito di aver preso una forma molto aggressiva, sta di fatto che ha passato dei momenti davvero molto brutti. La protagonista, però, non è voluta entrare nel merito dei sintomi che ha manifestato.

Il ritorno della showgirl a Tu Si Que Vales

Ad ogni modo, la cosa importante è che adesso Belen Rodriguez sia guarita dal covid. La conduttrice, infatti, è tornata alla grande alla conduzione di Tu Si Que Vales ed ha sfoggiato una forma smagliante. Nei video pubblicati su Instagram, infatti, la donna ha mostrato in anteprima l’outfit della prima puntata del talent show targato Maria De Filippi. Per l’occasione, la presentatrice ha indossato un abito marrone abbastanza scollato con spacco vertiginoso.

Come make-up, invece, ha oprtato per un look sui toni della terra molto luminoso, mentre per quanto riguarda la capigliatura ha indossato una coda di cavallo finta t perfettamente stirata. Dopo aver passato dei momenti piuttosto bui, dunque, la showgirl si è ripresa alla grande. A quanto pare, anche la sua vita sentimentale procede a gonfie vele, contrariamente a quanto trapelato nei giorni passati.