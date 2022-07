Ex tronista di Uomini e Donne ha partorito: è mamma per la seconda volta (FOTO)

Una famosa ex tronista di Uomini e Donne ha partorito per la seconda volta. Lei è Rossella Intellicato, famosa al pubblico di Canale 5 per i continui dibattiti avuti con Tina Cipollari durante la sua permanenza nel talk show.

Adesso, però, il capitolo legato alla trasmissione sembra essere un lontanissimo ricordo per la ragazza, che sta vivendo serenamente la sua storia d’amore con Giovanni Ferrero. Scopriamo, dunque, cosa si sa sul nascituro.

Rossella, ex tronista di Uomini e Donne, ha partorito: l’annuncio

L’ex tronista di Uomini e Donne, Rossella Intellicato, ha partorito il suo secondogenito. La donna è legata dal 2018 a Giovanni, da cui ha già avuto un figlio, Francesco Leone Maria. Da pochissimo, però, la famiglia si è allargata ulteriormente. La giovane, infatti, in data 11 luglio, ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha mostrato di aver dato alla luce il suo secondogenito, che si chiama Leonardo Falco Maria.

Al momento non si sa se la donna abbia partorito proprio in tale data, oppure se l’immagine sia stata pubblicata con un leggero ritardo. Per adesso, infatti, Rossella non è ancora tornata appieno sui social, ma si è limitata semplicemente a mostrare un unico scatto del nascituro. Ciò che si sa sul piccolo è che ha i capelli scuri, mentre il volto è stato coperto con dei cuoricini, pertanto, non si conoscono i suoi lineamenti. (Continua dopo la foto)

Cosa fa adesso l’Intellicato

Rossella Intellicato, dunque, si sta cimentando appieno nella sua vita privata e non solo. Una volta terminata l’esperienza a Uomini e Donne nel 2015, l’ex tronista si è allontanata dal mondo dei riflettori. La giovane, infatti, si è dedicata al suo lavoro nell’azienda di famiglia che si occupa di moda e si è cimentata anche nel lavoro di influencer. Da quando ha lasciato la trasmissione, a causa degli accesi disguidi con Tina Cipollari, Rossella si è cimentata anche nella politica.

Attualmente, però, la sua massima priorità è la sua famiglia. Ricordiamo che Rossella e Giovanni non hanno mai compiuto il grande passo di convolare a nozze. Per il momento, questa non sembra essere una loro priorità. Non è escluso, però, che in seguito possano esserci delle liete novelle a riguardo. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla faccenda.