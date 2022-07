Battaglia legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti: i due pare siano in guerra per il patrimonio, i dettagli

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi pare non sia stata per nulla pacifica. In un primo momento i due avrebbero dovuto dare luogo ad un comunicato congiunto nel quale dovevano annunciare la fine del loro matrimonio.

Questo, però, non è avvenuto, sta di fatto che i due si sono espressi attraverso due annunci separati e taglienti. In queste ore, dunque, stanno trapelando sul web molte indiscrezioni. Dagospia ha svelato dei retroscena inediti in merito a quanto starebbe accadendo tra loro.

Rottura complicata per Francesco e Ilary: perché è saltato il comunicato congiunto

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti è giunta ufficialmente al termine, e questa ormai è cosa ben nota. Tuttavia, quello che tutti si stanno chiedendo è cosa starà accadendo dentro le quattro mura di casa tra i due? Ebbene, a dare qualche indiscrezione a riguardo è stato Dagospia. Su tale sito si legge che Ilary e Francesco avrebbero avviato una battaglia legale per ripartirsi il patrimonio.

Pare, dunque, che la rottura non sia stata delle migliori e ne è una prova anche il mancato comunicato congiunto. I due hanno parlato separatamente. Francesco è stato un po’ più morbido e sentimentale, mentre Ilary è stata di una freddezza glaciale e disarmante. Entrambi, però, si sono trovati d’accordo nell’esortare chi li segue a rispettare la loro privacy e a non essere invadenti. Considerando il calibro della notizia, però, questo è davvero difficile.

Francesco Totti e Ilary Blasi in guerra per la ripartizione del patrimonio

Stando a quanto emerso di recente, infatti, pare che Ilary Blasi e Francesco Totti siano in lotta per la ripartizione del patrimonio. La separazione non sembra avrà nulla di consensuale, anzi. I due si preparano a vivere una vera e propria battaglia legale che, sicuramente, contribuirà a logorare ulteriormente i loro rapporti. Nello specifico, pare che la casa in cui vivevano entrambi resterà alla conduttrice, che continuerà a vivere lì con i suoi 3 figli.

Resta, tuttavia, da capire che cosa accadrò alle nove società che gestiscono. La Totti Sporting Club, ad esempio, pare sia intestata proprio ad Ilary, pertanto, si prospettano mesi durissimi, durante i quali i due pare lotteranno senza esclusione di colpi. Si vocifera, inoltre, che l’inizio della rottura tra i due possa essere stata causata da alcuni messaggi trovati sul cellulare di lei, che si sarebbe scambiata con un ragazzo molto giovane.