Rita Dalla Chiesa ci ripensa e accetta il GF Vip? C’è una cosa che la turba, ecco cosa

In queste ore, Rita Dalla Chiesa ha rilasciato delle dichiarazioni inaspettate che riguardano il GF Vip 7. La protagonista era tra i concorrenti in lizza per partecipare alla prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Improvvisamente, però, la notizia circa la sua ipotetica partecipazione è stata smentita.

Da poco, però, è emersa una novità. Nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Nuovo Tv, infatti, la conduttrice e giornalista ha ammesso di star riflettendo sulla faccenda, pertanto, le cose potrebbero prendere una piega differente.

Le parole di Rita Dalla Chiesa sul GF Vip

Mancano ancora un paio di mesi all’inizio della nuova edizione del GF Vip, ma i rumor circa i concorrenti sono davvero moltissimi. Da un po’ è emersa una nuova indiscrezione che riguarda Rita Dalla Chiesa. La donna sembrava essere quasi in procinto di firmare l’accordo con la produzione del reality show per entrare nella casa più spiata d’Italia. D’improvviso, però, le carte in tavola sono cambiate e la protagonista sembrava essere stata tagliata fuori da questa esperienza.

Stando a quanto emerso da una recente intervista, però, le cose potrebbero andare diversamente. Rita, infatti, ha svelato di essere in fase di valutazione in quanto, da un lato, gradirebbe moltissimo cimentarsi nell’esperienza del reality show. Dall’altro, però, la giornalista ha ammesso che teme il distacco da alcuni suoi cari, in particolar modo da sua figlia, suo nipote e il suo amato cagnolino.

Altre indiscrezioni sul reality show di Canale 5

Questo, dunque, è l’elemento che sta spingendo Rita Dalla Chiesa a temporeggiare sulla proposta di prendere parte al GF Vip 7. Secondo questa versione dei fatti, dunque, la presenza della giornalista nella casa di cinecittà dipenderebbe principalmente da una sua volontà. Lo staff del reality show sembrerebbe avere tutte le intenzioni di aprire le porte alla donna.

In attesa di scoprire che decisione prenderà Dalla Chiesa, però, ci sono altri volti del mondo dello spettacolo che sembrano vicinissimi alla chiusura del contratto. I nomi più gettonati sono quelli di Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, Charlie Gnocchi e Chadia Rodriguez. Da depennare categoricamente, invece, sembrano essere Guendalina Canessa, Alvaro Vitali e Manuela Arcuri. Il reality dovrebbe cominciare lunedì 12 settembre, con doppio appuntamento settimanale anche venerdì 16. Per altri dettagli, però, bisogna attendere che escano nuovi aggiornamenti.